Samsung One UI 5.1 (Android 13) : la liste des smartphones mis à jour

One UI 5.1 ajoute une foule de petites nouveautés à l'interface déjà bien pensée de Samsung. Android 13 à la sauce Samsung devrait arriver prochainement sur le Galaxy A52s.

Au départ, One UI 5.1, la version légèrement améliorée d’Android 13 pour les smartphones Samsung, était réservée aux flambants neufs Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra. Puis, on a vu la mise à jour débarquer sur les flagships du constructeur coréen, les Galaxy S20, S21 et S22.

Si un doute subsistait dans les premières semaines quant à l’arrivée de cette version sur les Galaxy A, le site Sam Mobile rapporte que le Galaxy A52s devrait bientôt en bénéficier, puisque les modèles coréens en profitent d’ores et déjà.

Quels smartphones Samsung Galaxy passent sur One UI 5.1 ?

D’ailleurs, ce n’est pas le seul modèle à en profiter. Faisons un peu le point sur le smartphones Galaxy passés à One UI 5.1 ou qui le seront bientôt :

Déjà sur One UI 5.1

Bientôt mis à jour

Comment obtenir la mise à jour vers One UI 5.1

Si votre téléphone est compris dans cette liste, en principe, vous devriez avoir reçu une notification vous invitant à passer de One Ui 5 à One UI 5.1. Si vous l’avez loupé ou si vous ne l’avez pas reçu, voici comment vérifier si la mise à jour est disponible :

Allez dans les paramètres ;

Rendez-vous dans la section « Mise à jour logicielle » ;

Appuyez sur « Téléchargement et installation » ;

Si vous voyez la mention « Votre logiciel est à jour », vous n’avez rien à faire.

Et si vous n’êtes pas sûr de l’avoir téléchargée par le passé et que vous voulez vérifier votre version, rendez-vous dans « À propos du téléphone » puis « Informations sur le logiciel ». Si vous voyez à la section « Version One UI » les chiffres 5.1, vous êtes bon.

