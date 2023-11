Samsung vous permet de personnaliser vos écouteurs aux couleurs de Toy Story

En Cor√©e du Sud, Samsung a lanc√© deux coques aux couleurs de Toy Story qui peuvent accueillir les bo√ģtiers des Galaxy Buds FE, Buds 2 ou Buds 2 Pro.

Depuis quelques ann√©es, Samsung a nou√© des partenariats avec plusieurs entreprises pour proposer des coques personnalisables pour ses √©couteurs sans fil. C’√©tait d√©j√† le cas avec Pokemon, Pepsi ou la cha√ģne de p√Ętisseries cor√©ennes Knotted. D√©sormais, les utilisateurs de Samsung Galaxy Buds FE pourront habiller leur bo√ģtier d’√©couteurs aux couleurs de Toy Story.

Comme l’a rep√©r√© le site GSM Arena, Samsung a en effet lanc√© deux nouvelles coques pour ses nouveaux Galaxy Buds FE, cette fois en partenariat avec le studio d’animation Pixar. La premi√®re coque est aux couleurs de Lotso, l’ours rose dans Toy Story¬†3. La seconde prend la forme de la t√™te de Bayonne, le cochon tirelire pr√©sent dans les trois premiers films.

Des coques compatibles avec les Galaxy Buds FE, Buds 2 et Buds 2 Pro

Comme c’√©tait d√©j√† le cas pour les Pok√© Ball, Rondoudou, Ronflex ou M√©tamorph, il s’agit bel et bien de coques de protection pour le bo√ģtier des √©couteurs, et non pas de bo√ģtiers en eux-m√™mes. Ces coques pourront donc s’ajuster √† n’importe quel bo√ģtier de Galaxy Buds FE, m√™me si elles sont n√©cessairement vendues avec les √©couteurs. Il en co√Ľtera ainsi 125 900¬†wons pour les √©couteurs Lotso ou Bayonne √† compter du 6¬†novembre, soit 90¬†euros, contre 99 000¬†wons (70¬†euros) en Cor√©e pour les √©couteurs en version classique, sans coque.

Samsung pr√©cise dans son communiqu√© de presse que les deux coques peuvent par ailleurs s’adapter aussi bien √† des bo√ģtiers de Galaxy Buds FE qu’√† des bo√ģtiers de Galaxy Buds¬†2 ou Galaxy Buds¬†2 Pro.

Cependant, comme c’√©tait d√©j√† le cas avec les pr√©c√©dentes √©ditions sp√©ciales des √©couteurs Samsung, ces coques n’ont pas vocation √† √™tre commercialis√©es ailleurs qu’en Cor√©e du Sud. Le constructeur n’a ainsi r√©v√©l√© ni prix ni date de sortie pour une version europ√©enne des coques Toy Story des Galaxy Buds FE. Rappelons que les √©couteurs sont propos√©s en France au prix de 99¬†euros.