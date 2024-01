Samsung Galaxy S24 vs Galaxy S23 : une baisse de prix et deux changements majeurs

Avec le Galaxy S24, Samsung a revu sa copie sur plusieurs points. Un comparatif avec le Galaxy S23 s'impose pour noter les changements.

Ça y est, Samsung a levé le voile sur sa toute nouvelle génération de Galaxy après des mois de fuites et autres rumeurs. Les Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra constituent la principale offensive du groupe coréen du début d’année, en attendant les nouveaux pliables cet été. Mais alors, quelles différences peut-on noter avec la génération précédente ?

Ce comparatif s’attarde spécifiquement sur le Galaxy S24, le moins cher de la gamme. À noter que la période de précommande s’étend du 17 au 30 janvier, pour une sortie officielle prévue le 31 janvier.

Des tarifs en baisse

C’est la vraie bonne nouvelle à retenir : à sa sortie, le Galaxy S24 coûte moins cher de 60 euros par rapport au lancement du Galaxy S23. Et ce avec la même configuration de stockage et de mémoire vive. Forcément, cela sera plus tendre avec votre porte-monnaie si l’envie vous prend de l’acheter. Mais attention : un changement profond explique cette baisse tarifaire.

Prix du Galaxy S24

8 + 128 Go : 899 euros ;

8 + 256 Go : 969 euros.

Un changement de processeur qui peut tout faire basculer

En 2022, le Galaxy S22 avait été très critiqué en raison d’un choix discutable : l’intégration d’une puce Exynos 2200 plus que décevante. En 2023, Samsung a corrigé le tir en réservant une puce Qualcomm – le Snapdragon 8 Gen 2 – à son Galaxy S23. Pour des résultats plus que convaincants, en témoigne notre test après 6 mois d’usage intensif.

En 2024… Samsung se rabat une nouvelle fois sur un SoC Exynos, le 2400 plus précisément. Seul le Galaxy S24 Ultra a droit au Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il nous tarde de tester les performances brutes, graphiques et l’efficience énergétique de l’Exynos 2400.

Cette décision constitue un enjeu majeur pour le Galaxy S24 : si son processeur est bien optimisé, alors ce téléphone pourrait devenir un incontournable dans sa catégorie. À l’inverse, si cette puce est à la peine et déçoit autant que le Galaxy S22, Samsung pourrait s’attirer l’ire de la presse spécialisée et de sa communauté.

Les processeurs Exynos sont la propriété de Samsung : cela lui permet ainsi de mieux maîtriser ses coûts, et donc de tirer le prix de son téléphone vers le bas.

Une superbe longévité logicielle

Ces dernières années, de nombreux constructeurs de smartphones ont fait de véritables efforts en matière de longévité logicielle. Samsung en a même été un précurseur, avec quatre ans de mises à jour Android majeures sur un large éventail de téléphones. En 2023, Google a contre-attaqué en promettant sept ans de mise à jour sur ses Pixel 8 et 8 Pro.

Cette année, Samsung s’aligne sur la firme de Mountain View en garantissant lui aussi sept années de suivi d’Android et des mises à jour de sécurité à ses Galaxy S24. Exclusivement à ses Galaxy S24. C’est la grosse différence avec le Galaxy S23, qui bénéficiera au maximum d’Android 17, quand le Galaxy S24 – sous Android 14 à son lancement – pourra goûter à… Android 21. Le gap est énorme.

D’autres changements plus mineurs

D’autres changements plus mineurs méritent aussi d’être mis en lumière. En voici une liste.

Design

On peut observer un changement de design au niveau des tranches du smartphone. Avec le Galaxy S24, Samsung adopte les bords droits que l’on connaissait sur les iPhone d’Apple.

La tranche du Galaxy S23 // Source : Frandroid – Anthony Wonner et Chloé Pertuis Samsung Galaxy S24 // Source : Frandroid

Les dimensions du Galaxy S24 sont quasi identiques à celles du Galaxy S23. Tout comme le poids des deux appareils.

Dimensions :

Galaxy S23 : 146,3 x 70,9 x 7,6 (mm)

Galaxy S24 : 147 x 70,6 x 7,6 (mm)

Poids :

Galaxy S23 : 168 grammes

Galaxy S24 : 167 grammes

Écran

Bonne nouvelle : l’écran du Galaxy S24 s’agrandit et passe à 6,2 pouces, au lieu de 6,1 pouces l’an passé. Comme on l’a vu, Samsung a très peu fait bouger la taille de son smartphone. La marque a tout simplement réussi à réduire encore les bordures autour de la dalle et les rendre plus homogènes.

Par ailleurs, le taux de rafraîchissement autrefois limité à 43 Hz au plus bas profite d’une meilleure plage en descendant jusqu’à 1 Hz selon les usages. De quoi réduire la consommation énergétique du téléphone.

Ce n’est pas tout, la luminosité maximale est également en hausse. Le pic de luminosité en HDR passe de 1750 cd/m² à 2600 cd/m².

La batterie

Sur le papier très peu de changement de côté là. La batterie du Galaxy s24 a une capacité de 4000 mAh, contre 3900 pour le Galaxy S23. Pour autant, on peut raisonnablement s’attendre à une hausse de l’autonomie grâce à la baisse de consommation du SoC et de l’écran. À vérifier lors des tests.

Et l’appareil photo ?

Grand absent de ce comparatif, l’appareil photo reste identique sur le papier entre le Galaxy S23 et le Galaxy S24. Dans les faits, évidemment, les résultats pourraient être différents grâce à des changements au niveau du traitement logiciel. Samsung mise beaucoup sur ses fonctions Galaxy AI avec le lancement du nouveau téléphone, et on peut s’attendre à des améliorations dans le traitement des images. En principe, rien ne devrait toutefois empêcher le Galaxy S23 de recevoir ces améliorations par une mise à jour logicielle.

Un changement en douceur

On l’a compris, le Galaxy S24 ne transforme pas vraiment la formule de Samsung avec ses fleurons « compacts ». Le nouveau smartphone apporte surtout la promesse d’un suivi logiciel plus long accompagnée d’une meilleure autonomie et d’une puce que l’on espère plus performante.



Il faudra surtout attendre les tests pour réellement comprendre de quoi il en retourne concernant cet Exynos 2400. Si elle fait ses preuves, tant mieux. Sinon, le faible nombre de changements pourrait se retourner contre Samsung et nous amener à continuer de recommander le Galaxy S23.