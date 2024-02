Galaxy Ring : Samsung confirme une autonomie record pour sa première bague connectée

Le patron de la division mobile de Samsung a confirmé que la Galaxy Ring proposera jusqu'à neuf jours d'autonomie, bien davantage que les montres de la firme.

Ça y est, plus d’un mois après la présentation initiale de sa bague connectée, Samsung est désormais plus enclin à communiquer sur sa Galaxy Ring. À l’occasion du Mobile World Congress, le constructeur coréen a exposé son anneau pour la première fois sous cloche et a livré quelques informations à son sujet. C’est notamment le cas des neuf tailles proposées, des trois teintes, mais également de la fenêtre de lancement, confirmée pour le second semestre.

Lors du salon de la mobilité de Barcelone, la firme a également dévoilé quelques informations concernant les caractéristiques de sa bague connectée. Comme le rapporte le site coréen TechM, le président de la division smartphones de Samsung, Roh Tae-moon, a reçu la visite, ce lundi, des pontes de l’opérateur coréen SK Telecom ce lundi. Interrogé quant à savoir pourquoi Samsung lançait une bague connectée en plus de ses montres déjà existantes, le cadre de Samsung a mis en avant l’autonomie bien plus avancée de la bague :

Parce qu’elle peut être utilisée jusqu’à neuf jours sans avoir besoin de la recharger. Vous pouvez toujours la porter sur vous et suivre vos données importantes. […] Le format de l’anneau est le plus optimisé.

Avec une autonomie de neuf jours, la Galaxy Ring proposerait ainsi bel et bien une autonomie bien supérieure à celle des montres connectées Galaxy Watch du géant coréen, qui dépassent rarement les deux jours. Cela en ferait également l’une des bagues connectées les plus autonomes du marché, les autres constructeurs proposant généralement entre quatre et sept jours d’autonomie. Il faudra cependant en savoir plus pour connaître les conditions pour atteindre une telle autonomie. Elle pourrait n’être de neuf jours qu’avec une mesure de la fréquence cardiaque toutes les trente minutes, et donc sans suivi en continu de la fréquence cardiaque.

Une bague qui ne permettra pas de téléphoner

Par ailleurs, toujours interrogé par les responsables de SK Telecom, Roh Tae-moon a confirmé quelques fonctions prévues au lancement de la Samsung Galaxy Ring : « Elle n’aura pas de fonction de téléphone, mais elle peut mesurer les informations de sommeil et d’oxygène dans le sang. […] La bague a un capteur, donc c’est une fonction qui transmet les données vers le smartphone ». Si on savait déjà que la bague connectée pouvait suivre le sommeil ou la SpO2, Samsung confirme — même si on s’en doutait — qu’elle ne permettra pas de passer des appels en Bluetooth connectée au smartphone. Il faut dire que, dans un appareil aussi miniaturisé, il n’est pas aisé d’intégrer de haut-parleur et de microphone.

Pour rappel, la Samsung Galaxy Ring sera lancée au cours du second semestre. On devrait en savoir plus sur son prix, ses caractéristiques et ses fonctionnalités à l’occasion de l’événement Galaxy Unpacked de cet été, en même temps que les prochains Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 et Galaxy Watch 7.