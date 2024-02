Galaxy Ring : voici les smartphones qui seront compatibles avec la bague de Samsung

Lors du Mobile World Congress, Samsung a déclaré que sa Galaxy Ring sera compatible avec tous les smartphones Android. Néanmoins, c'est plus compliqué du côté des iPhone.

Si les annonces ont Ă©tĂ© plutĂ´t timides du cĂ´tĂ© des nouveaux smartphones cette annĂ©e au Mobile World Congress, c’est finalement la Galaxy Ring de Samsung qui a su attirer tous les regards des visiteurs du salon de Barcelone.

Ă€ l’occasion de cette Ă©dition 2024 du salon de la mobilitĂ©, Samsung a Ă©galement livrĂ© quelques informations au sujet de sa première bague connectĂ©e. On a notamment appris qu’elle sera dĂ©clinĂ©e en trois coloris et neuf tailles, mais Ă©galement qu’elle sera lancĂ©e dans le courant du second semestre ou qu’elle sera dotĂ©e d’une autonomie de neuf jours. Au cours du salon, certains mĂ©dias ont Ă©galement eu l’occasion de s’entretenir avec les cadres de Samsung. C’est notamment le cas du site amĂ©ricain Cnet qui a pu essayer la bague et en discuter avec Hon Pak, le vice-prĂ©sident de Samsung en charge de la division santĂ©.

Le responsable de Samsung a pu livrer quelques informations sur la compatibilitĂ© de la Galaxy Ring. InterrogĂ© quant Ă savoir quels smartphones seront nĂ©cessaires pour l’y connecter, Hon Pak a rĂ©pondu que ce serait le cas des smartphones Android, mais pas des iPhone :

Nous reconnaissons le dĂ©fi entre iOS et Android, et nous espĂ©rons surtout que nos appareils sont suffisants pour pousser les gens Ă basculer. […] Nous en sommes lĂ pour l’instant. Et par la suite ? C’est Ă dĂ©terminer.

Concrètement, au moment de son lancement, la Galaxy Ring sera donc conçue pour les smartphones Android dans leur ensemble, mais pas avec les iPhone. Le constructeur n’exclut cependant pas la possibilitĂ© de proposer, par la suite, une compatibilitĂ© avec les smartphones d’Apple.

Une compatibilité prévue pour tous les smartphones Android

Du cĂ´tĂ© des smartphones Android, alors que d’aucuns auraient pu craindre que la Galaxy Ring ne soit compatible qu’avec les modèles de Samsung, l’article de Cnet vient rassurer sur ce point : « Samsung travaille Ă s’assurer que la Galaxy Ring soit compatible avec les autres appareils Android ».

Rappelons que les principales bagues connectĂ©es actuellement sur le marchĂ©, qu’il s’agisse de l’Oura Ring 3, de l’Ultrahuman Ring Air, de l’Ice Ring ou de la Circular Ring Slim, sont toutes compatibles avec les deux systèmes mobiles, iOS et Android. Cependant, pour ses montres connectĂ©es, Samsung rĂ©serve dĂ©jĂ l’utilisation de l’application Galaxy Wearable aux seuls smartphones Android. Puisque la Galaxy Ring utilisera semblablement cette mĂŞme application, il paraĂ®t donc logique que la bague du gĂ©ant corĂ©en soit, elle aussi, uniquement rĂ©servĂ©e aux smartphones Android.