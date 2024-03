Samsung dévoile le Galaxy M15 5G, un smartphone qui a un énorme atout

Samsung a tout juste officialisé son nouveau smartphone, le Galaxy M15 5G.

Bien que l’on ne sache pas encore s’il sera commercialisé en France, ce Galaxy M15 5G présente des caractéristiques techniques intéressantes. Après, cela reste de l’entrée de gamme.

Tout d’abord, il est important de noter que le Galaxy M15 5G ne dispose pas du design moderne des A35 et A55, mais cela ne l’empêche pas de proposer des fonctionnalités actuelles. En gros, il a un vieux design avec des bordures d’écran épaisses et la fameuse goutte d’eau qui loge la camér frontale.

Une énorme batterie

Le principal atout du Galaxy M15 5G est sans aucun doute sa batterie de 6 000 mAh, qui offre un potentiel d’autonomie de deux journées complètes. Cette batterie est compatible avec une charge filaire rapide de 25 watts maximum. C’est un peu juste, mais ça suffit pour le charger la nuit.

Le Galaxy M15 5G est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 6100+, couplé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage flash. Ces caractéristiques techniques offrent des performances tout justes pour un usage quotidien, que ce soit pour naviguer sur internet, jouer à des jeux ou regarder des vidéos.

L’écran Super AMOLED de 6,5 pouces arrive avec une définition de 2 340 x 1 080 pixels et une fréquence d’images de 90 Hz. Par contre, c’est une bonne surprise de trouver une dalle OLED ici.

Sur la face avant du téléphone, on retrouve une caméra frontale de 13 mégapixels située dans une encoche. À l’arrière, le Galaxy M15 5G dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels f/1.8, d’un appareil photo ultra-grand angle de 5 mégapixels f/2.2 et d’un appareil photo macro de 2 mégapixels f/2.4.

Enfin, le Galaxy M15 5G est équipé d’un capteur d’empreintes digitales situé dans le bouton d’alimentation et d’une prise casque 3,5 mm. Le téléphone est livré avec Android 14 et bénéficiera de quatre mises à jour Android majeures et de cinq ans de correctifs de sécurité.