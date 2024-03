Galaxy Ring : la date de lancement de la bague de Samsung se précise

Selon les informations du site coréen The Elec, Samsung lancerait la production de sa Galaxy Ring dès le mois de mai pour un lancement prévu en août prochain.

C’est désormais officiel, Samsung compte bel et bien lancer sa toute première bague connectée de santé, la Samsung Galaxy Ring dans le courant de l’année. Jusqu’à présent, les informations officielles communiquées par le constructeur étaient plutôt vagues, se contentant d’indiquer une sortie « au cours du second semestre 2024 ». Cependant, selon le site coréen The Elec, la production aurait déjà bien avancé.

Le site coréen, généralement bien informé sur les lignes de production, rapporte en effet que Samsung aurait décidé de produire 400 000 Galaxy Ring dans un premier temps. Néanmoins, le constructeur se laisserait une marge de manœuvre et serait prêt à augmenter la production en cas de forte demande de la part des consommateurs.

Une bague attendue dès le mois d’août 2024

Par ailleurs, The Elec nous apprend que la production devrait débuter dès le mois de mai avec une présentation en bonne et due forme pressentie pour le mois de juillet, lors du lancement des nouveaux smartphones pliants du constructeur, les Samsung Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Surtout, même si on se doutait déjà que la bague serait présentée lors de la conférence Galaxy Unpacked estivale, l’article de The Elec nous en apprend davantage sur sa date de sortie attendue.

D’après les informations du média coréen, la Galaxy Ring devrait en effet être disponible sur le marché dès le mois d’août, quelques semaines à peine après la présentation de la bague lors de la conférence Galaxy Unpacked. Il n’y aura donc pas besoin d’attendre plusieurs mois entre son annonce complète et sa mise à disposition sur le marché.

Pour rappel, la Galaxy Ring viendra concurrencer les bagues connectées actuellement disponibles sur le marché comme l’Oura Ring 3, la Circular Ring Slim, l’Ice Ring ou l’Ultrahuman Ring Air. Il s’agira d’une bague dotée de différents capteurs pour évaluer votre santé et votre activité physique, en mesurant la fréquence cardiaque, le sommeil, les mouvements, la température ou le taux d’oxygène dans le sang. Pour l’heure, on ignore encore à quel prix la bague sera lancée. Samsung a néanmoins confirmé que neuf tailles et trois coloris (argent, noir, or), seront proposées aux consommateurs.