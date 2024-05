Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 : les smartphones pliants seraient mieux lotis que le Galaxy S24

Il semble que Samsung conservera finalement les puces Snapdragon pour ses prochains smartphones pliants. Une bonne nouvelle qui devrait éviter la faible efficacité énergétique de l'Exynos 2400.

Cet √©t√©, Samsung pr√©pare un lancement majeur en amont des Jeux olympiques. Le constructeur cor√©en devrait en effet d√©voiler, d√©but juillet, sa nouvelle gamme d’appareils haut de gamme. Aux c√īt√©s des Galaxy Watch¬†7 et de la Galaxy Ring, la firme cor√©enne devrait bien √©videmment pr√©senter √©galement ses nouveaux smartphones √† √©cran pliant, les Samsung Galaxy Z Fold¬†6 et Samsung Galaxy Z Flip¬†6.

√Ä quelques mois de leur pr√©sentation officielle, on a appris de nouvelles informations sur les composants qui devraient √™tre embarqu√©s dans les deux appareils, du moins concernant le SoC int√©gr√©. Alors qu’on pensait jusqu’√† pr√©sent que les deux smartphones seraient √©quip√©s de la puce Exynos¬†2400, la m√™me qui √©quipe actuellement les Galaxy S24 et S24 Plus en Europe, il semble que Samsung ait finalement opt√© pour un autre processeur.

En effet, selon les informations du site cor√©en The Elec, g√©n√©ralement tr√®s bien inform√© sur les cha√ģnes d’approvisionnement et les lignes de production, Samsung aurait finalement d√©cid√© de se fournir aupr√®s de Qualcomm pour les puces de ses deux prochains smartphones pliants¬†:

Samsung utilisera exclusivement le processeur Snapdragon 8 Gen¬†3 pour ses futurs smartphones pliants Galaxy Z Flip¬†6 et Galaxy Z Fold¬†6, a appris The Elec. Le g√©ant de la tech n’a utilis√© que des processeurs Qualcomm sur ses smartphones pliants jusqu’√† pr√©sent et ce sera √† nouveau le cas pour les nouveaux t√©l√©phones, indiquent nos sources.

Un changement de processeur trop co√Ľteux pour Samsung

Ce choix d’une puce Qualcomm en lieu et place de la puce Exynos¬†2400, con√ßue par Samsung Semiconductor, s’expliquerait non pas par des raisons de puissance, mais par un choix d’efficacit√© en termes de production. Selon les informations de The Elec, le fait de changer de processeur pour les mod√®les de la gamme Galaxy Z aurait un co√Ľt non n√©gligeable pour Samsung, jusqu’√† pr√©sent habitu√© √† √©quiper ses smartphones de puces Snapdragon.

Soulignons par ailleurs que les appareils √©quip√©s de puce Exynos sont g√©n√©ralement moins efficaces sur le plan de l’autonomie. Sur un m√™me smartphone propos√© avec les deux configurations — comme le Galaxy S24 am√©ricain, sous Snapdraogn, et le Galaxy S24 europ√©en, sous Exynos — les mod√®les avec une puce con√ßue par Qualcomm proposent g√©n√©ralement une autonomie bien plus √©lev√©e. Un crit√®re qui pourrait √©galement avoir son importance, notamment dans le cas des mod√®les ¬ę¬†Flip¬†¬Ľ, avec un gabarit plus petit et une autonomie d√©j√† critiqu√©e par le pass√©.

On en saura davantage sur les Galaxy Z Fold¬†6 et Z Flip¬†6 lors de leur pr√©sentation officielle. Celle-ci devrait avoir lieu le 10¬†juillet prochain lors d’une conf√©rence Galaxy Unpacked organis√©e √† Paris.