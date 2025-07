Cette fuite ultime dévoile absolument tout avant Samsung

Un jour avant la conférence Galaxy Unpacked, le contenu des annonces fait l’objet d’une large fuite très crédible. Le matériel marketing de Samsung détaille tous sur les nouveaux produits.

Le Galaxy Z Flip 7 FE // Source : Roland Quandt

Samsung pourra-t’il un jour échaper aux fuites ultra détaillées venant clairement de son propre service de communication ? Le constructeur a désormais l’habitude devoir chacun de ses nouveaux produits faire le tour du web avant même son officialisation.

C’est une nouvelle fois le cas grâce à une fuite publiée par le journaliste Roland Quandt. Sur Bluesky, où la fuite a été publiée, le journaliste indique bien : « ceci provient de sources accessibles au public. Pas interne, pas de personnes sous NDA, pas de « derrière les coulisses » ». Comprenez que les images partagées ici ont été crée par le département communication de Samsung puis mis en ligne en préparation du Galaxy Unpacked. On imagine qu’ils sont accessible quelque part sur le site de Samsung, avec des liens que Roland Quandt a pu débusquer.

On peut y lire en détail les innovations et arguments marketings des différents produits Samsung.

Le Galaxy Z Flip 7 FE

Le journaliste a publié des images promotionnelles concernant le Galaxy Z Flip 7 FE, avec même un tableau comparatif avec le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy A56 5G.

On peut y lire les caractéristiques du produit, comme l’intégration d’une puce Exynos 2400 ou l’utilisation d’une batterie 4000 mAh.

Samsung devrait mettre en avant la qualité de l’écran, l’intégration de One UI 8 et évidemment des options liées à l’IA.

Le Samsung Galaxy Z Fold 7

L’appareil très haut de gamme de la conférence sera le Galaxy Z Fold 7. Cette fois la présentation met en avant sa finesse face à la génération précédente : 3,2mm en moins lorsqu’il est refermé et 24 grammes en moins sur la balance.

Cette fois c’est bien un Snapdragon 8 Elite que l’on retrouvera dans le smartphone avec 12 ou 16 Go de RAM. L’appareil photo est également mis en avant, avec son module principal de 200 mégapixels grand angle.

Le Galaxy Z Flip 7

Le Galaxy Z Flip 7 fait également l’objet d’une fuite. Samsung met en avant One UI 8, la qualité de l’appareil photo pour les selfies, l’utilisation d’une batterie de 4300 mAh.

Surtout, le Galaxy Z Flip 7 devrait enfin proposer un vrai écran bord à bord sur son affichage extérieur, à l’image de ce que Oppo et Motorola ont déjà pu proposer.

Samsung Galaxy Watch 8

Le Galaxy Unpacked sera aussi l’occasion pour Samsung de dévoiler ses nouvelles montres connectées. À commencer par la Galaxy Watch 8.

Comme chez Apple, Samsung met tout sur la santé connectée dans ses documents de communication, et l’utilisation de l’IA pour assister l’analyse des données.

Cette année, Samsung semble particulièrement mettre l’accent sur le suivi du sommeil et sur votre nutrition.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Même chose pour la Galaxy Watch 8 Classic qui, comme son nom le suggère, propose surtout un design la rapprochant d’une montre classique.

La vitesse de recharge de la montre serait en belle augmentation, Samsung précise un « faster wireless charging » en comparaison des générations précédentes.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Dernier appareil à bénéficier d’une fuite, la nouvelle Samsung Galaxy Watch Ultra, la montre la plus haut de gamme de Samsung.

On y retrouve toutes les nouveautés de la Galaxy Watch 8, avec en plus un chassis en Titanium, une puissante alarme sonore pour les secours, un GPS sur deux bandes de fréquences et une autonomie forte promises.

Samsung annonce jusqu’à 48 heures en mode économie d’énergie avec exercices sportifs, et jusqu’à 100 heures en mode économie totale.

Pas de Galaxy G Fold ?

En piochant dans les documents permettant de vendre les produits, Roland Quandt limite le spectre de sa fuite aux appareils sur le point d’être commercialisé.

Le supposé Galaxy G Fold qui commence à faire parler de lui est absent. Cela suggère que s’il est bien présent lors de la conférence Galaxy Unpacked, ce sera sans doute un « one more thing » couplé à une promesse d’un rendez-vous ultérieur pour en découvrir davantage.

C’est comme cela que Samsung avait commencé à dévoiler la Galaxy Ring ou son casque de réalité mixte. Cela permet justemment d’échapper aux fuites.