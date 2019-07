Il y a près d’un an, Samsung revoyait entièrement l’interface de ses smartphones Android avec One UI, qui venait remplacer Samsung Experience. La firme coréenne s’apprête à passer à l’étape supérieure avec One UI 2.0, qui devrait débarquer en même temps qu’Android 10 Q.

Samsung a longtemps été critiqué pour l’interface logicielle de ses smartphones sous Android. D’abord avec Touchwiz, puis Samsung Experience, le constructeur coréen a mis longtemps avant de proposer une interface satisfaisante, qui se distingue vraiment des concurrents. Cette interface claire, complète et qui facilite grandement l’utilisation, le constructeur l’a finalement sortie en fin d’année dernière avec One UI.

Près d’un an plus tard, il est temps pour Samsung de passer à l’étape supérieure. En effet, selon les informations de SamMobile, spécialisé dans l’actualité du fabricant coréen, Samsung aurait prévu une mise à jour majeure pour One UI. Baptisée logiquement One UI 2.0, celle-ci devrait débarquer en même temps que la mise à jour des appareils de la marque vers Android 10 Q. Pour rappel, Samsung est l’un des rares constructeurs majeurs à ne pas avoir intégré la bêta de la mise à jour d’Android. On ignore donc si le déploiement de One UI 2.0 arrivera rapidement après la version finale d’Android 10 Q prévue pour septembre.

De nouvelles fonctionnalités liées au bien-être numérique

Selon les informations de SamMobile, One UI 2.0 devrait tirer parti de certaines nouveautés du système mobile, comme celles liées au « bien-être numérique ». C’est le cas du mode focus qui a été présenté par Google lors de la Google I/O et vous permet de désactiver certaines applications lorsque vous avez besoin de vous concentrer. La fonction de sous-titres en temps réel devrait quant à elle être uniquement disponible pour les appareils hauts de gamme de Samsung.

Par ailleurs, tout comme le Samsung Galaxy S10 a inauguré One UI 1.1, Sam Mobile nous informe que le futur Samsung Galaxy S11 sera l’occasion de lancer One UI 2.1. Il ne livre cependant pas d’informations quant aux fonctionnalités attendues pour cette mise à jour, prévue probablement pour mars 2020.

