Samsung ouvre son système d'exploitation Tizen à d'autres constructeurs de téléviseurs pour la première fois. Cela devrait permettre au Coréen d'affronter plus frontalement Android TV.

Contrairement à beaucoup d’autres marques qui reposent sur Android TV, Samsung propose un OS maison sur ses téléviseurs connectés : Tizen. Jusqu’ici vecteur de différenciation par rapport à la concurrence, le système d’exploitation s’ouvre aujourd’hui à d’autres constructeurs.

L’objectif semble assez clair : Samsung veut marcher sur les plates-bandes d’Android TV pour convertir davantage d’utilisateurs à l’expérience proposée par Tizen. Le géant sud-coréen a fait cette annonce à l’occasion de sa conférence dédiée aux développeurs (SDC19) où il a également présenté un nouveau concept de smartphone pliable ainsi qu’un PC portable avec écran QLED.

Faciliter le travail des développeurs

Samsung en a par ailleurs profité pour annoncer de nouveaux outils qui aideront les développeurs à concevoir plus efficacement des applications afin « d’apporter plus facilement de nouvelles expériences sur les 100 millions de smart TV propulsées par Tizen ».

Lesdits outils permettent aux développeurs de tester plus rapidement les mises à jour apportées à leurs applications et d’avoir un meilleur contrôle sur le ciblage des publicités, entre autres. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter l’article officiel de Samsung.

Pour séduire les consommateurs, il faut proposer un OS avec une galaxie d’applications conséquente pour faire face à Android TV. C’est pourquoi Samsung se doit d’attirer un maximum de développeurs sur sa plateforme Tizen. À titre de comparaison, Huawei fait face à une problématique relativement similaire avec HarmonyOS, un système qui tourne notamment sur le Huawei Vision et le Honor Vision.