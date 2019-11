Samsung a déjà présenté en partie le design de son deuxième smartphone pliable. Contrairement au Galaxy Fold, celui-là se pliera verticalement. Un format qui vous correspond davantage ? Dites-le nous dans notre sondage de la semaine.

Rappelez-vous, il y a un an, Samsung avait profité de sa conférence développeurs pour présenter le concept de son tout premier smartphone pliable, celui qui deviendra le Galaxy Fold. Un an plus tard, le constructeur coréen a remis le couvert. Deux différences sont tout de même à noter pour le smartphone pliable de cette année. D’abord, il ne s’agit plus du premier, mais du second. Logique, oui. Mais surtout, ce deuxième appareil ne verra plus son écran se plier horizontalement, mais verticalement.

On ignore encore évidemment tout du smartphone, mais avec ce second appareil pliable, Samsung pourrait séduire les consommateurs qui ne cherchent pas une tablette pliable, mais un smartphone avec un format classique qui peut simplement se replier sur lui-même pour être plus compact.

Que pensez-vous de ce choix de design ? C’est ce qu’on vous demande cette semaine dans notre sondage ci-dessous.

Chargement Que pensez-vous du second smartphone pliable de Samsung ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Je le préfère au premier modèle

Le format tablette me convient davantage

A voir, selon le prix et les specs

Je n'aime pas les smartphones pliables

