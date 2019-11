Le Samsung Galaxy Note 9 pourrait bientôt avoir, à son tour, droit à la bêta de l'interface One UI 2.0 selon des informations du site SamMobile.

Le Galaxy Note 9 est sorti il y a plus d’un an, mais il fait évidemment partie de la famille haut de gamme de Samsung. Et alors que les Galaxy S10 reçoivent la bêta de l’interface One UI 2.0 et que les Galaxy Note 10 sont également en train d’y goûter progressivement, la phablette de 2018 devrait elle aussi y avoir droit.

Pour rappel, Samsung One UI 2.0 est la nouvelle mouture de l’interface maison du constructeur coréen et est basée sur Android 10. Nous avons d’ailleurs publié une prise en main afin de vous faire part de nos premières observations sur la bêta.

De bon augure pour les Galaxy S9

Or, le Galaxy Note 9 ne semblait pas être dans les tuyaux de ladite bêta pour le moment, mais le site SamMobile affirme avoir découvert un firmware suggérant que ce modèle sera très bientôt concerné par le déploiement de la mise à jour. Le média écrit par ailleurs que cela est de « bon augure » pour la gamme Galaxy S9.

Reste à savoir désormais quels seront les pays concernés dans un premier temps. Pour rappel, One UI 2.0 doit surtout être considéré comme une amélioration de l’interface actuelle et non pas comme un changement majeur de l’expérience utilisateur. Parmi les nouveautés, on retiendra essentiellement quelques changements esthétiques et une nouvelle option pour la navigation par gestes.