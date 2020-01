Galaxy XCover Pro : Samsung lance un smartphone avec batterie amovible

Samsung a annoncé un nouveau smartphone particulièrement résistant, le Galaxy Xcover Pro. Le smartphone présente également l'avantage d'avoir une batterie amovible qu'on peut facilement remplacer lorsqu'elle a perdu de sa capacité.

Ça fait désormais plusieurs années que les constructeurs ont supprimé les batteries amovibles sur leurs smartphones les plus haut de gamme. Si cette possibilité était offerte au tout début d’Android, il y a une dizaine d’années, on ne la trouve désormais plus que sur certains modèles d’entrée de gamme, au plus grand désarroi des consommateurs.

Samsung a décidé d’y remédier en lançant en fin de semaine dernière son nouveau Galaxy XCover Pro en Finlande. Ce smartphone particulièrement résistant permet en effet de remplacer la batterie. Une fonction bien pratique après plusieurs années de cycle de charge, lorsque sa capacité vient naturellement à diminuer. Néanmoins, Samsung ne compte pas s’arrêter au pays scandinave et a finalement annoncé ce week-end l’arrivée du Galaxy XCover Pro « dans le monde entier ».

Le Samsung Galaxy Xcover Pro est doté d’une puce Exynos 9611 — la même que sur le Samsung Galaxy A51 — avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible par port microSD. Du côté de la batterie amovible, elle propose une capacité de 4050 mAh et est compatible avec la charge rapide 15 W. Pour l’écran, c’est une dalle de 6,3 pouces à la définition Full HD+ qui a été intégrée par le constructeur, mais on ignore s’il s’agit d’un écran OLED ou LCD. Quant à la photo, on retrouve un module avec deux appareils au dos : un appareil de 25 mégapixels avec objectif grand-angle (f/1,7) et un module pour le mode portrait de 8 mégapixels ouvrant à f/2,2. En façade, l’écran est percé pour intégrer un appareil photo de 13 mégapixels (f/2,0) pour les selfies.

On notera en outre que le Samsung Galaxy XCover Pro est certifié IP68. Il sera lancé au cours du premier semestre 2020 aux États-Unis au prix de 499 dollars, soit environ 450 euros. Pour l’instant, aucune annonce spécifique n’a été faite pour la France. Nous avons contacté Samsung France et mettrons à jour cet article lorsque nous aurons le prix et la date de disponibilité du smartphone en France.