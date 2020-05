Samsung Exynos 880 : un nouveau SoC abordable et pensé pour la 5G

En parallèle de Qualcomm et de MediaTek, c'est au tour du coréen Samsung d'annoncer un SoC milieu de gamme avec modem 5G intégré. Baptisé Exynos 880, ce dernier vise le bon rapport performances / prix sans trop verser dans la concession facile.

Samsung a annoncé un nouveau SoC pour compléter sa gamme Exynos par le centre. Destiné en premier lieu aux prochains smartphones milieu de gamme du géant coréen (mais pas seulement), l’Exynos 880 dispose de huit cœurs gravés en 8 nm FinFET et d’un modem 5G intégré, à la manière de ce que proposent par exemple Qualcomm et MediaTek avec leurs Snapdragon 768G et Dimensity 820 respectifs, entre autres.

L’Exynos 880, une puce concurrentielle sur le papier

D’un point de vue technique, les huit cœurs de l’Exynos 880 sont, sans surprise, divisés en deux groupes : d’un côté deux cœurs Cortex A76 cadencés à 2 GHz et destinés aux tâches gourmandes en puissance ; de l’autre, six cœurs Cortex A55 cadencés à 1,8 GHz et pensés pour l’économie d’énergie. Côté iGPU, on retrouve une partie graphique Mali-G76 MP5 capable de supporter l’affichage en Full HD+.

L’ISP (Image Signal Processor) intégré ici par Samsung permet pour sa part la prise en charge d’un maximum de 64 Mpx sur une caméra unique. Le support de deux capteurs de 20 Mpx est aussi proposé en alternative, mais en tout la puce est capable de gérer jusqu’à trois capteurs photo. Samsung évoque par ailleurs le support de la vidéo en 4K à 30 images par seconde, et l’encodage / décodage en codecs H.265, H.264 ou encore VP9. Des parties NPU (Neural Processing Unit) et DSP (Digital Signal Processor) sont aussi au menu sur l’Exynos 880, pour des calculs plus rapides, dopés à l’IA.

Pour ce qui est de la connectivité, le modem 5G de ce nouveau SoC est capable de prendre en charge les bandes 5G inférieures à 6 GHz pour 1,28 Gb/s et 3,55 Gb/s en débits montant et descendant, respectivement. Pour la 4G, il faudra cette fois miser sur un maximum de 1 Gb/s descendant. Notons pour le reste, la présence des connectivités Wifi 5 (ac) et Bluetooth 5.0.

Comme l’indique Neowin, l’Exynos 880 est déjà entré en phase de production de masse et a déjà fait ses premières armes sur un smartphone… qui n’est pas signée Samsung : le Vivo Y70S, lancé en Chine cette semaine.