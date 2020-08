Le Samsung Galaxy Z Fold 2 aurait moins peur de l’eau que son prédécesseur

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 profiterait, sur certains de ces composants internes, d'un revêtement spécial le rendant un peu plus résistant à l'eau sans pour autant en faire un smartphone étanche.

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 a été la belle petite surprise du Galaxy Unpacked organisé le mercredi 5 août. Le smartphone pliable n’a pas encore dévoilé tous ses secrets, mais il a su se montrer très séduisant par son design bien plus abouti que celui du Galaxy Fold de l’année dernière.

En plus des optimisations apportées aux écrans interne et externe, Samsung affirme aussi avoir renforcé la charnière de Galaxy Z Fold 2 pour la rendre encore plus résistante, tout en réduisant l’écart entre les deux volets de l’appareil quand il est replié et en intégrant un système de brosse pour réduire le risque que de petites particules s’infiltrent par la charnière et abîment le matériel ou la dalle.

Un Galaxy Z Fold 2 moins hydrophobe

Or, d’après Max Weinbach, un leaker généralement bien informé — mais pas exempt de certaines erreurs –, Samsung a omis un détail des plus intéressants.

Something Samsung didn't mention about Fold2: it had an anti erosion waterproof coating on the main internal components. Doesn't make it waterproof, but should help it survive a dunk. — Max Weinbach (@MaxWinebach) August 5, 2020

« Quelque chose que Samsung n’a pas mentionné à propos du Fold 2 : il a un revêtement anti-érosion résistant à l’eau sur les principaux composants internes. Ça ne le rend pas étanche, mais ça devrait l’aider à résister à un petit plongeon ».

Nous avons contacté Samsung France afin de confirmer cette information. Si elle s’avère, elle devrait participer à rassurer les potentiels acheteurs qui n’ont très certainement pas envie d’investir une grosse somme d’argent dans un Galaxy Z Fold 2 si celui-ci est trop fragile. Cette petite résistance à l’eau serait donc bienvenue par rapport au premier Fold.

Parmi les éléments officialisés sur le Galaxy Z Fold 2, on notera la diagonale de 6,2 pouces pour la dalle externe et de 7,6 pouces pour l’écran pliable à l’intérieur. Ce dernier jouit en outre d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour plus de fluidité. Pour en apprendre davantage, il faudra patienter jusqu’au 1er septembre, date qui marque également le début des précommandes.

Enfin, rappelons que l’événement de Samsung était essentiellement dédié à la présentation des Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra en plus d’autres produits dans l’univers de la marque sud-coréenne.

