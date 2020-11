Les Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+ goûtent à Android 11 (One UI 3.0) en bêta

Samsung continue le déploiement de la nouvelle version de son interface One UI. Cette fois, le constructeur coréen la propose en bêta auprès des détenteurs d'un Galaxy Note 10 et Note 10+.

Samsung annonçait hier vouloir étendre davantage la disponibilité de One UI 3.0 en la proposant à ses smartphones pliants, mais également aux terminaux haut de gamme de l’année dernière. Au total, huit nouveaux appareils pourront en profiter à l’avenir : les Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy S10, Galaxy S10 5G, Galaxy S10e, ainsi que le Galaxy S10+.

Coup d’envoi pour les Note 10 et Note 10+

Comme relayé par GSM Arena, Samsung a d’ores et déjà amorcé le déploiement pour ses smartphones à larges écrans. Certains testeurs coréens peuvent désormais s’inscrire au programme bêta.

La mise à disposition de One UI 3.0 sur ces smartphones signifie par la même occasion qu’ils disposeront donc d’Android 11. Sortis officiellement le 23 août 2019, les Galaxy Note 10 étaient livrés avec Android 9.0. Ils ont ensuite été mis à jour sur Android 10 avec One UI 2.5.

La génération précédente de la série S9 et S9+ dévoilé en 2018 et livré avec Android 8.0 a récemment reçu One UI 2.5 avec Android 10. En début de mois, Samsung annonçait l’ouverture de son programme One UI bêta 3.0 pour les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra.

Participez au programme

Il est encore sans doute un peu tôt pour espérer s’inscrire à ce programme et bénéficier d’Android 11 le plus rapidement possible, mais sait-on jamais ?

Pour y participer, il faut guetter l’application Samsung Members. Le programme bêta de One UI 3.0 est mis avant via une bannière. Une fois inscrit, il est nécessaire de se rendre au sein des paramètres du téléphone pour effectuer une recherche de mise à jour.

Rappelons qu’il ne s’agit pas d’un logiciel stable. Quelques bugs pourront le cas échéant se présenter et rendre l’expérience moins agréable. Il semblerait notamment que les applications bancaires présentent quelques problèmes sur les Galaxy Note 20 équipés de One UI 3.0.

Pour en savoir plus sur les nouveautés que vous pouvez attendre, rendez-vous sur cette page.