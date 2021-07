Samsung annonce le Galaxy F22 : une énorme batterie pour un petit prix

Samsung annonce le Galaxy F22 qui sortira en Inde le 13 juillet prochain. Ses principaux atouts : un écran Amoled 90 Hz, une batterie de 6000 mAh et une caméra de 48 mégapixels.

Le Galaxy F22 sortira le 13 juillet en Inde, mais Samsung le couronne déjà comme un « blockbuster complet ». Une chose est certaine, sa batterie de 6000 mAh peut être un argument important pour intéresser les masses.

Selon Samsung, le F22 pourrait aligner 29 heures en utilisant le Wi-Fi, ou 35 heures de visionnage de vidéos, 133 heures de musique ou 45 heures d’appels vocaux. La promesse est là : un smartphone qu’on pourrait emmener deux, voire trois jours sans se soucier d’une quelconque recharge.

Quatre capteurs photo

Pour user cette batterie, on peut profiter d’un écran AMOLED HD+ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il possède une diagonale de 6,4 pouces.

Le bloc photo embarque quatre capteurs, un principal de 48 mégapixels, un ultra-grand angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels, et un capteur TOF de 2 mégapixels. Le capteur selfie pour sa part, affiche 13 mégapixels.

Pour le reste, le Galaxy F22 s’appuiera sur un SoC Helio G80 de MediaTek, et proposera deux configurations, une avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, et l’autre avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Un revêtement « jean » (comme la matière, pas le prénom)

Un emplacement pour carte microSD est prévu, pouvant étendre le stockage jusqu’à 1 To. Deux emplacements pour carte SIM sont aussi de la partie. Le détecteur d’empreintes est situé sur le côté.

La partie logiciel sera assurée par One Ui Core 3.1 (Android 11). Le smartphone du géant coréen sera compatible avec le déverrouillage par reconnaissance faciale.

Les deux coloris disponibles à la sortie, noir et bleu, reposeront sur un revêtement façon jean (ou Denim). Pour l’acquérir, il faudra débourser 14 999 roupies indiennes (soit 170 HT environ en euros).