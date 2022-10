Segway P65E et P110SE officialisées : énorme autonomie et grosse puissance au menu

Segway a officialisé une toute nouvelle gamme de trottinettes électriques, représentée par les Segway P65E et P100SE. La première revendique une autonomie de 65 kilomètres, contre 100 kilomètres pour la seconde. Le tout à des prix dépassant les 1000 euros.

Segway-Ninebot est un acteur incontournable dans le paysage des trottinettes électriques. Le constructeur chinois se positionne aussi bien sur l’entrée que le milieu et le haut de gamme, avec un catalogue composé d’une grosse dizaine de modèles. Le fabricant renforce d’ailleurs son offre avec une toute nouvelle gamme, la P.

Voici donc les Segway P65E et Segway P100SE, respectivement vendues 1199 et 1799 euros. En réalité, Frandroid a pu tester la plus abordable des deux en avant-première : vous pouvez donc retrouver l’essai de la P65E dans nos colonnes. Spoiler : cette trottinette nous a clairement convaincus à plus d’un titre.

Belle puissance en crête

Pour rappel, la P65E revendique une puissance nominale de 500 W, pour une puissance maximale de 980 W. Avec, elle est censée être capable de gravir des côtes de 22 %. Dans notre essai, nous écrivions que la puissance en crête était remarquable. Dans l’idée, la promesse est donc tenue.

Source : Segway-Ninebot Source : Segway-Ninebot Source : Segway-Ninebot

Concernant l’autonomie théorique de 65 km, notre testeur d’un gabarit de 100 kilos était parvenu à rouler sur une distance de 53 km avant de passer par la case recharge. On peut donc, dans l’idée, largement se rapprocher des 60 km avec des corpulences plus modestes. Pour le reste, on vous laisse la découvrir plus en détail dans notre test.

La Segway P100SE monte d’un cran sur les principales caractéristiques techniques, mais également sur le prix. À 1799 euros, vous profitez ici d’une puissance nominale de 650 W et maximale de 1350 W pour dompter des côtes de 23 %. Législation oblige, la vitesse de pointe est toujours limitée à 25 km/h.

Énorme autonomie théorique

Son plus gros point fort réside probablement dans son autonomie théorique de 100 km. Au vu de la promesse presque tenue sur la P65E, il y a fort à parier que le rayon d’action du la P100SE s’approche de cette de valeur en conditions réelles. Ce qui, évidemment, augure une excellente portée pour vos trajets quotidiens.

Comme sur la P65E, la Segway P100SE s’équipe de clignotants intégrés à l’avant et à l’arrière, de pneus SegPower Cross Season de 10,5 pouces – testés et validés durant notre essai – et d’une couche de gelée qui réduit les risques de crevaison. Ce modèle plus haut de gamme s’appuie aussi sur un frein à disque avant et arrière, associé à un frein électronique.

Source : Segway-Ninebot Source : Segway-Ninebot Source : Segway-Ninebot

Pêle-mêle, la P100SE dispose aussi d’un port USB-C sous le tableau de bord, d’un tag NFC ou d’une application pour être déverrouillée, d’une certification IPX5, d’une capacité à supporter une charge utile maximale de 120 kg, le tout pour un poids conséquent de 32,9 kg. Autrement dit, elle n’est pas faite pour de l’intermodal.

Une petite fonction inédite nommée Welcoming Light est aussi de la partie, et permet de « projeter une lumière ambiante avec le logo Segway » au démarrage. Rien de révolutionnaire non plus, cela appartient davantage au domaine du gadget. N’oublions pas la présence de suspensions avant et arrière, qui vous sera très utile pour améliorer le confort.

Prix et disponibilité

Les Segway P65E et Segway P110SE sont disponibles en précommandes sur le site officiel de la marque, aux prix respectifs de 1199 et 1799 euros. En cas de commande sur la boutique du fabricant, un accessoire gratuit vous est offert. Les livraisons, elles, débuteront fin octobre voire début novembre.

Ce duo sera ensuite disponible chez des partenaires détaillés sélectionnés par Segway-Ninebot, en magasin et en ligne, et ce à partir de la seconde moitié du mois d’octobre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.