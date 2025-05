L’écoute au naturel pour les nouveaux Sennheiser Accentum Open

Sennheiser vient d’annoncer le lancement des Accentum Open, une paire d’écouteurs sans fil sans embout. Avec une autonomie annoncée de 28 heures, une ergonomie légère et un tarif compétitif, ce nouveau modèle entend rivaliser avec les meilleurs.

Sennheiser Accentum Open // Source : Sennheiser

Par rapport à beaucoup de paires d’écouteurs qui disposent d’embouts que certains jugent comme intrusif, la particularité des Accentum Open réside dans leur design de type bouton à l’image des AirPods 4 et des Xiaomi Buds 5, par exemple. Ainsi, ils permettent de percevoir les sons ambiants sans sacrifier la qualité sonore, d’après la marque.

Sennheiser Accentum Open // Source : Sennheiser

Cette conception a pour principal but de répondre aux besoins des personnes actives qui jonglent entre appels, musique et interactions sociales, sans avoir à retirer leurs écouteurs pour rester connectées à leur environnement. Notez l’absence de fonction de réduction de bruit pour ce modèle, un choix assumé par la marque et de plus en plus rare lorsqu’on sait que même les récents CMF Buds 2a à 40 euros en sont dotés.

Pour aller plus loin

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2025

Légèreté et ergonomie au programme

Afin d’assurer une qualité sonore digne de la marque, celle-ci a intégré un transducteur dynamique de 11 mm, placé à l’entrée du conduit auditif. Chaque écouteur ne pèse que 4,4 grammes, une légèreté qui veut contribuer au confort lors d’une utilisation prolongée.

Sennheiser Accentum Open // Source : Sennheiser

Les commandes tactiles intégrées permettent de gérer la lecture, les appels et le volume sans effort. La connectivité Bluetooth 5.3, couplée à la fonction multipoint, autorise le passage fluide d’un appareil à l’autre, facilitant la transition entre un appel professionnel sur ordinateur et l’écoute de musique sur smartphone.

Sennheiser Accentum Open // Source : Sennheiser

Autonomie et fonctionnalités : une proposition solide

L’autonomie est l’un des arguments majeurs mis en avant par la marque. Selon elle, les Accentum Open offrent jusqu’à 6,5 heures d’écoute sur une seule charge, et jusqu’à 28 heures grâce à l’étui de recharge fourni, soit bien plus que pour les AirPods 4 ou les Xiaomi Buds 5, par exemple. Une charge rapide de dix minutes permet de récupérer une heure et demie d’utilisation, un atout appréciable pour les utilisateurs pressés.

Sennheiser Accentum Open // Source : Sennheiser

Côté appels, les deux microphones à formation de faisceau, associés à une technologie de réduction de bruit ambiant, promettent une excellente intelligibilité vocale, même dans des environnements bruyants. La résistance à l’eau IPX4 garantit une utilisation sans crainte sous la pluie ou lors d’activités sportives modérées.

Prix et disponibilité

Les nouveaux écouteurs Sennheiser Accentum Open sont annoncés à un prix de 90 euros, exactement comme les Xiaomi Buds 5 tout en proposant une autonomie supérieure et une conception plus légère mais pas de réduction de bruit. Ils sont déclinés en noir ou en couleur crème.