Le casque sans fil de Sonos, le Ace, a été révélé avant sa sortie officielle

Le Sonos Ace, le nouveau casque sans fil de la marque, a été leaké sur internet.

Il y a quelques semaines, des rumeurs circulaient sur le fait que Sonos travaillait sur un casque mobile. Aujourd’hui, nous avons des preuves concrètes grâce à une fuite sur internet. Le Sonos Ace, le nouveau casque sans fil de la marque, a été listé par erreur sur le site d’un e-commerçant.

Un casque de type Arceau Circum-aural

Sonos va donc s’attaquer au marché des casques sans fil avec un modèle à réduction de bruit. Le Sonos Ace est un casque de type Arceau Circum-aural, avec quelques boutons sur les oreillettes et un style très sobre.

Selon The Verge, le prix du casque devrait être de 450 dollars, soit moins cher que le casque d’Apple, mais au même prix qu’un Bose QuietComfort Ultra. Il fera face à l’AirPods Max d’Apple, mais également au Bower & Wilkins Px8 ou, à un prix plus accessible, au Sony WH-1000XM5.

Les photos du casque leakées sur internet montrent un design très sobre, tout en rondeur. Les oreillettes sont rembourrées pour un confort optimal et le casque est équipé de quelques boutons pour contrôler la musique et la réduction de bruit. Mais on n’en sait pas beaucoup plus.

En plus de la future sortie du Sonos Ace, la marque a dévoilé une nouvelle version de son application. Cette mise à jour sera disponible dès aujourd’hui.

