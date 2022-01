Même si les jeux ajoutés sont moins nombreux qu’en janvier, le PlayStation Now accueille néanmoins sur son service de jeux en accès illimité et en streaming un nouvel opus de la saga Grand Theft Auto. Sony continue d’enrichir sa plateforme avec des titres pour toute la famille et tous les joueurs.

Avant de savoir si le fameux projet Spartacus verra prochainement le jour et ce qu’il va apporter comme bouleversements aux services sur abonnement de Sony, le PlayStation Now dévoile la liste des jeux qui viennent enrichir le service en février.

La liste est un peu moins dense qu’en janvier, mais comme souvent ces derniers temps, on retrouve un jeu de premier plan, un titre plus familial et des jeux indépendants intrigants. Après Mortal Kombat 11 ou des titres Final Fantasy, le PS Now accueille un Grand Theft Auto de plus.

La liste des jeux ajoutés en février 2022

À partir du 1er février, voici la liste des jeux qui sont ajoutés au service PlayStation Now et qui seront accessibles sur PS4 et PS5 :

Grand Theft Auto : Vice City —The Definitive Edition (jusqu’au 2 mai 2022)

Through the Darkest of Times

Little Big Workshop

Death Squared

Les fans de GTA seront donc ravis de voir un nouveau titre de la franchise mis à disposition dans le PS Now, même temporairement (vous ne pourrez y jouer que jusqu’au 2 mai). Avec GTA : Vice City — The Definitive Edition, vous allez pouvoir profiter d’une version nettement améliorée visuellement, avec bien plus de détails et le style appliqué de GTA V. Et promise surtout moins calamiteuse que la trilogie récemment sortie. Retour dans les années 80 pour suivre Tommy Vercetti dans sa quête de vengeance sous le soleil d’une cité qui ressemble quand même énormément à Los Angeles…

Pour les plus bricoleurs, Little Big Workshop va vous demander de diriger une usine de mobiliers. À vous de gérer vos employés, vos fabrications, vos commandes et vos livraisons pour que vos clients soient ravis et devenir ainsi un entrepreneur à succès.

Si vous préférez les jeux de réflexion, Through the Darkest of Times vous emmène dans le Berlin de 1933, en pleine montée du nazisme. Vous êtes à la tête d’un groupe de résistants qui doit déjouer les plans du régime en place. Élaborez votre stratégie, rameutez les troupes et distribuez des tracts sans vous faire repérer.

Enfin, dans Death Squared, menez votre équipe de deux ou quatre robots à travers différents niveaux. Il vous faudra faire preuve de réflexion, de stratégie et de collaboration pour surmonter chaque tableau sans encombre.

