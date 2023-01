Xbox veut forcer PlayStation à dévoiler ses futurs jeux en justice

Dans le cadre du procès autour du rachat d'Activision Blizzard, Microsoft a fait convoquer Sony devant la justice. L'objectif : que le géant dévoile sa feuille de route.

Microsoft a assigné Sony à comparaître devant le juge dans le cadre de l’affaire opposant Microsoft et la FTC pour le rachat d’Activision Blizzard. Une manœuvre qui doit permettre au fabricant de la Xbox de contrecarrer certains arguments de la FTC et de Sony.

Confirmation that Microsoft has subpoenaed Sony Interactive Entertainment as it tries to defend itself from an FTC lawsuit against the MS bid for Activision

Sony notes MS first tried this on Jan 12 but had to re-do it on Jan 17. Sony will likely have a reply on the 27th pic.twitter.com/mWW6tyXML0

