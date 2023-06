Sony descend le cloud gaming, une aubaine pour Microsoft et Activision

Dans une interview au Financial Times, Sony diminue grandement la portée du cloud gaming. Une aubaine pour Microsoft dans son projet de rachat d'Activision Blizzard.

Lorsque le Royaume-Uni annonce le blocage du projet de rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, l’autorité de la concurrence met en avant le risque pour le futur marché du cloud gaming. Depuis, les concurrents de Microsoft ont soutenu la firme de Redmond à travers leur communication. Le dernier en date n’est autre que Sony, pourtant fermement opposé au rachat.

Utiliser l’IA pour le cloud gaming

Le Financial Times a pu interroger Kenichiro Yoshida, le patron de Sony. Dans cet entretien, ce dernier explique que le cloud gaming est encore très difficile techniquement à maitriser.

Je pense que le cloud est un modèle commercial extraordinaire, mais lorsqu’il s’agit de jeux, les difficultés techniques sont importantes.

Malgré ces difficultés, Yoshida affirme que Sony compte bien investir ce marché. La firme pourrait notamment utiliser « GT Sophy », son IA développée pour Gran Turismo, pour améliorer l’expérience utilisateur. La latence est mentionnée comme l’un des grands freins à l’adoption de la technologie. S’il s’agit encore d’un défi pour Sony, précisons que cela n’est plus le cas pour GeForce Now dans sa meilleure version.

L’IA a un autre rôle intéressant mentionné dans l’interview : la rentabilisation des serveurs. En effet, pour entrainer les modèles d’intelligence artificielle, les entreprises font appel à des serveurs équipés en puce graphique. Or les serveurs de cloud gaming ne sont pas toujours utilisés par les joueurs, notamment pendant les journées de travail. Sony explique que Google et Microsoft rentabilisent leur infrastructure en mettant à contribution leurs serveurs de cloud gaming pour l’IA quand ils ne sont pas utilisés pour le jeu vidéo.

On comprend de l’entretien avec le Financial Times que Sony se tient prêt et investit doucement, mais surement, ce marché tout en étant conscient que le cloud gaming ne remplacera pas la console du jour au lendemain. Le patron ne semble à aucun moment inquiet d’une éventuelle explosion de ce genre de service et d’une « menace » pour le jeu traditionnel. Difficile de lui donner tort quand les plus grands succès de l’année sont des jeux disponibles sur console et avec une expérience uniquement solo.

Un calendrier qui devrait plaire aux avocats de Microsoft. La firme a lancé sa procédure d’appel au Royaume-Uni et prépare son procès aux Etats-Unis. Dans les deux cas, elle va devoir argumenter pour une faible importance du marché du cloud gaming face à la console de jeu. Nul doute que les propos de son concurrent principal seront très utiles.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !