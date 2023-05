Activision Blizzard : Microsoft va devoir se battre dans les tribunaux cet été

Le chapitre des enquêtes par les autorités de la concurrence est terminée. Place à celui de la lutte juridique pour faire valider le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft.

Microsoft et Activision continuent progressivement d’engranger les validations pour la fusion des deux groupes dans le monde. L’Union européenne, la Chine, le Japon ou plus récemment la Corée du Sud ainsi que d’autres territoires ont déjà donné leur feu vert pour que Microsoft puisse absorber le plus important éditeur de jeu vidéo au monde.

Il y a pourtant deux territoires, et pas des moindres, qui posent un problème au rachat : les États-Unis où la FTC poursuit Microsoft devant les tribunaux pour faire bloquer le rachat, et le Royaume-Uni, ou la CMA a déjà décidé d’un blocage.

Le procès ouvrira en juillet

Mardi 30 mai avait lieu la première audience de Microsoft et la CMA devant le CAT, le tribunal d’appel au Royaume-Uni qui doit décider si la CMA s’est trompée dans son enquête, et donc dans ses conclusions. Microsoft accuse notamment la CMA de se tromper dans l’évaluation de la position de Xbox sur le marché du cloud gaming, mais également sur les accords signés par Microsoft avec ses concurrents.

Pendant plusieurs heures, les avocats de Microsoft et de la CMA se sont donc affrontés sur l’organisation même de l’affaire. Les premiers souhaitent un procès expéditif, arguant que la CMA est la seule aujourd’hui à poser un véritable obstacle au dossier, alors que les derniers désirent plutôt faire durer le procès pour mieux armer leur dossier. Finalement, le juge a tranché à mi-chemin pour une ouverture en bonne et due forme de l’affrontement juridique la semaine du 24 juillet. C’est-à-dire quelques jours seulement avant l’ouverture du procès aux États-Unis contre la FTC, prévue le 2 août 2023.

Microsoft va donc devoir lutter dans les tribunaux sur deux fronts en parallèle si la firme veut conclure son rachat juteux de 68,7 milliards de dollars.

La question du cloud gaming

Au Royaume-Uni, c’est la définition du marché du cloud gaming qui devrait être déterminante pour l’issue du procès. Microsoft accuse, en effet, la CMA d’avoir mal défini ce marché où l’autorité de la concurrence reproche à Microsoft d’avoir un poids déjà trop important. La firme de Redmond estime également que la CMA n’a pas suffisamment pris en compte la possibilité pour les joueurs de passer d’une solution de jeu native, en téléchargeant le jeu sur la machine, au cloud gaming et vice versa.

Désormais, la prochaine date clé pour le projet est fixée au 18 juillet. Il s’agit de la date d’expiration du projet de rachat dans sa forme actuelle. Microsoft et Activision doivent donc renégocier avant cette date. Bien sûr, les deux entreprises peuvent simplement être d’accord pour repousser la date, mais l’un des deux groupes souhaite peut-être renégocier le prix.

