Un moddeur s'est mis en tête de transformer la PS5 Slim en PS5 Tiny, une console deux fois plus petite et aux mêmes performances.

Sony a sorti sa nouvelle PS5 « Slim » le 24 novembre 2023, un modèle qui remplace la précédente version dans le commerce.

Mais comme beaucoup n’ont pas manqué de le noter, aussi bien journalistes que joueurs, c’est que la console n’est pas aussi fine que ça. Si elle perd 30% de son volume, elle n’atteint pas le niveau de ce qu’on a pu voir par le passé, comme la PS2 ou la PS4 Slim.

Un moddeur s’est donc mis en tête de réduire encore plus le volume de la console pour un résultat vraiment minuscule.

Chéri, j’ai rétréci la PS5 Slim

On doit ce travail à la chaine YouTube Not From Concentrate, qui s’efforce depuis des années de concentrer un maximum de performances dans des châssis de PC les plus étroits possibles.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Avec ce nouveau projet, le moddeur s’est aidé comme à son habitude d’imprimantes 3D et d’outils de coupe haut de gamme pour concevoir cette nouvelle PS5. S’il est bien sûr obligé de réutiliser la carte mère d’origine de la console, tout le reste peut être personnalisé à volonté.

Le système de refroidissement est ainsi bien plus petit, avec un tout nouveau couple radiateur / ventilateur de chez Alpenföhn et Noctua, tout comme la nouvelle alimentation, qui vient de chez HDPlex. Il a ensuite fallu relier tout ça à de nouveaux ports et boutons afin que la machine soit utilisable.

La seule chose que cette PS5 Tiny a dû déporter de la console, c’est son lecteur de disque. Sony n’autorise visiblement pas l’utilisable de câbles d’extension entre la carte mère de la console et celui du lecteur. Mais cela n’a pas arrêté NFC, qui a trouvé une solution en utilisant une « breakout board », un minuscule circuit imprimé, pour que le lecteur externe fonctionne.

Le résultat est impressionnant, avec une console qui semble deux fois plus petite que sa grande sœur, tout en offrant les mêmes performances et fonctionnalités. La performance thermique est aussi excellente, avec une machine qui ne chauffe que quelques degrés de plus pour un bruit du ventilateur inaudible en plein jeu.