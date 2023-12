PlayStation : la future manette DualSense pourrait vous aider si vous êtes bloqué dans un jeu

Sony serait en train de travailler sur une future version de sa manette DualSense pour PlayStation, un contrôleur qui vous aiderait si vous êtes bloqué en plein jeu.

Si on en croit un brevet déposé le 30 novembre 2023, Sony aurait une idée pour une future version de sa manette DualSense pour PlayStation et PC. Celle-ci pourrait offrir aux joueurs des indices lorsqu’ils sont bloqués dans un jeu en exploitant un modèle de machine learning pour prédire quand ils ont besoin d’assistance.

Quand la DualSense vient au secours des joueurs

Repéré par le site GameRant, ce brevet détaille une technologie qui pourrait faire de la manette DualSense bien plus qu’un simple périphérique, mais aussi un système d’aide en jeu.

Concrètement, Sony serait en train de développer un modèle de machine learning qui mesurerait la performance d’un joueur afin d’évaluer s’il a besoin d’aide, lors d’un puzzle compliqué par exemple.

En cas de besoin, la manette verra ses boutons s’illuminer pour indiquer au joueur comment s’en sortir, en suggérant ainsi les manipulations à suivre. Cela concerne aussi bien les boutons classiques que les gâchettes ainsi que les sticks analogiques.

Ce système ira de consorts avec le touchpad au centre de la manette DualSense qui serait aussi un écran. Celui-ci indiquera visuellement les combinaisons de touche à presser quand le contrôleur viendra en aide aux joueurs.

L’accessibilité, une priorité pour PlayStation

PlayStation rattrape progressivement son retard sur Xbox en matière d’accessibilité sur console. Les récents jeux first-party de la machine ont tous offert de nombreuses options pour rendre leur expérience plus accessible à tous les publics, comme The Last of Us Part II ou Rachet & Clank : Rift Apart. Qu’il s’agisse de s’adapter aux différents handicaps ou simplement de faciliter le gameplay pour les joueurs les moins assidus, les jeux PlayStation Studios offrent maintenant une pléthore de choix.

Récemment, Sony a sorti sa manette Access, un contrôleur entièrement personnalisable pour aider les joueurs en situation de handicap. Ce nouveau brevet va dans le bon sens, même si rien ne nous assure que la technologie qu’il décrit sera implémentée dans une future itération de la DualSense. Beaucoup de ces brevets sont déposés préventivement et ne se concrétisent pas pour la plupart.