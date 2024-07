Audio 3D personnalisé, recharge plus économe des manettes : la PS5 va gagner plein de nouveautés

La PS5 va bientôt fêter ses quatre ans d’existence, mais Sony prépare encore des nouveautés pour sa console star. La prochaine version bêta du système arrive avec de nombreuses améliorations.

Aimeriez-vous que votre expérience de jeu sur PS5 soit encore plus immersive ? Si c’est le cas, Sony a une bonne nouvelle pour vous. Dans la prochaine bêta du système d’exploitation de la console (qui devrait être disponible dès ce 25 juillet pour une poignée d’utilisateurs et d’utilisatrices triées sur le volet), le constructeur japonais va permettre la création d’une expérience audio 3D personnalisée, rapporte Kotaku.

Concrètement, une option dans les paramètres permettra d’affiner le rendu sonore lorsque vous jouez au casque. « En tant que personnes, nous entendons tous les sons différemment en fonction de la taille et de la forme de notre tête, de nos oreilles et de nos conduits auditifs », précise Sony. Le besoin d’adapter le rendu sonore est donc primordial pour une expérience réellement immersive.

Comme le montre une vidéo publiée par le constructeur, plusieurs signaux sonores seront envoyés dans le casque de l’utilisateur ou l’utilisatrice et ce sera à chacun et chacune d’indiquer sur une matrice 3D d’où a été entendu le son. Cela permettra de créer une empreinte personnalisée que la console pourra utiliser pour optimiser son rendu.

Une charge plus tendre avec les manettes

Une autre nouveauté intéressante, mais qui ne concerne cette fois que les modèles « Slim » sortis l’année dernière, est l’arrivée de la charge adaptative sur les ports USB-C de la console (avec le câble fourni). Bien connue de la plupart des propriétaires de smartphone, cette fonction permet « d’ajuster la durée de charge de la manette en fonction de son niveau de batterie », indique Sony.

Comme toutes les batteries modernes, les piles au lithium qui sont embarquées dans les manettes de PS5 sont sensibles à la « sur-charge » et au wattage trop important. En adaptant le temps de charge, et donc la puissance délivrée, à l’autonomie restante sur l’accessoire, la PS5 pourra faire durer vos batteries de manettes plus longtemps. Cela vaut aussi pour les accessoires PlayStation VR2. Cerise sur le gâteau, lorsqu’aucun gadget n’est connecté au port USB, la console cessera simplement d’alimenter ce dernier pour économiser un peu d’énergie.

Pour aller plus loin

Quick Charge, Fast Charge… Comment fonctionne la charge rapide sur smartphone ?

Enfin, une option pour déterminer qui a le droit ou non de se connecter à une PS5 en Remote Play va aussi faire son arrivée. Pratique si vous voulez empêcher vos enfants de se connecter à distance à la console par exemple. La version grand public du système devrait arriver dans « les prochains mois », selon Sony. Il ne reste plus qu’à prendre votre mal en patience.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.