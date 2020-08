PS5 : une certification officielle dévoile les caractéristiques Wi-Fi et Bluetooth

Anatel a certifié la PS5 pour sa commercialisation au Brésil et en dévoile quelques caractéristiques supplémentaires.

Sony a dévoilé dans les grandes lignes la fiche technique de la PlayStation 5, sa prochaine console de jeu. On sait désormais que la console est ambitieuse avec un processeur et une puce graphique haut de gamme, mais aussi une manette beaucoup plus sophistiquée et un SSD plus rapide que ce que l’on retrouve sur PC ou Xbox.

Pour autant, Sony n’a pas tout dévoilé de sa console. On ne connait pas encore les dimensions exactes de la machine, même si on peut faire le calcul, et on ne connait pas non plus certains détails comme la connectique à l’arrière ou les protocoles de connexion sans-fil intégré. C’est désormais chose faite, au moins pour la dernière de ces zones d’ombres.

La PS5 serait compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1

Pour préparer sa commercialisation, la PlayStation 5 a été certifiée par Anatel au Brésil. Il s’agit de l’organisme officiel de l’État, équivalent de la FCC aux États-Unis, qui certifie les produits sans-fil qui sortent sur le territoire. Ce document nous informe que la PlayStation 5 intègre une puce J20H100. Cette puce a été certifiée au Pérou, où un document confirme qu’elle permet de gérer le Wi-Fi 6 2×2 MIMO et le Bluetooth 5.1.

Les machines utilisant des composants AMD intègrent plus rarement le Wi-Fi 6 que les machines Intel pour le moment, ce qui pouvait faire craindre un retard de ce côté pour les consoles de jeu. Pourtant, ces machines vont télécharger des centaines de gigaoctets de mise à jour pendant leur durée de vie, le plus souvent en Wi-Fi, et il est donc important de ne pas négliger ce composant. Ici, tout semble indiquer que la PS5 devrait intégrer ce qu’il faut pour proposer une connexion sans-fil de qualité. C’est aussi elle qui assurera une bonne expérience de jeu multijoueur, ou un partage rapide de ses dernières prouesses sur les réseaux sociaux. Pour profiter de tout cela, il faudra équiper son réseau local en Wi-Fi 6.

Le Bluetooth 5.1 intègre une fonction « Direction Finding » qui permet de déterminer la direction d’un signal Bluetooth, et en principe de retrouver facilement sa manette perdue. Attention toutefois, rien ne dit que la PlayStation implémentera spécifiquement cette fonction, même si la technologie sous-jacente semble bien être là.

Des consoles sans concessions ?

Si la PlayStation 5 intègre le Wi-Fi 6, ce que semble indiquer cette certification, cela montre une nouvelle fois que Sony n’a pas voulu trop rogner sur le coût de sa console et proposer quelque chose de très ambitieux et compétitif. Il faut dire que la situation sur le marché n’est plus la même qu’en 2013. Microsoft et Sony se sont lancé dans une bataille de puissance, et les deux consoles concurrentes annoncent un gap technologique très important avec la génération précédente, qui devrait faire grimper les prix.