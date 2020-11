PS5 : la manette DualSense fonctionnera bientôt sur iPhone

La DualSense pourrait étendre ses possibilités au-delà de la PlayStation 5. La manette new look de Sony sera bientôt compatible avec les iPhone et iPad.

Elle est formidable, mais avec un champ d’action hors PS5 un peu limité. C’est en substance l’impression, pourtant excellente au demeurant pour le reste, que nous a laissée la manette DualSense lors de notre test de la PlayStation 5, qui arrive en France le 19 novembre prochain. Elle fonctionne sur la PS5 et c’est à peu près tout (Ok, aussi la Nintendo Switch…).

Rivaliser avec le Xbox Controller, la manette à tout faire

Face à elle, la nouvelle manette Xbox fait feu de tous bois. Et c’est plutôt bien vu à l’heure du cloud gaming, qu’il soit maison, sur Google Stadia ou autre. Bien plus universelle et polyvalente que sa consœur japonaise, les nouvelles Xbox Controller des Series X et Series S permettent déjà de jouer sur support mobile et pas seulement au Game Pass.

Apple Arcade et les autres jeux de l’App Store apprécient aussi grandement les talents des manettes Xbox. Un atout dont était jusque-là dépourvue la DualSense à notre grande surprise alors que la DualShock 4 supportait pourtant les usages smartphone comme box TV.

La manette DualSense sans les innovations

Et l’explication est venue de la bêta d’iOS 14.3, disponible depuis jeudi pour les développeurs. La prochaine mise à jour sur iPhone et iPad va enfin prendre en charge la manette de la PS5, ainsi que celle d’Amazon Luna, et Apple proposera ainsi un très large panel de contrôleurs sans fil compatibles.

Mais ce sera sans les innovations spécifiques de la manette (retour haptique, gâchettes adaptatives notamment) sur les jeux Apple. À voir si l’app Remote Play de PlayStation, qui permet de jouer à distance à ses jeux PS4 ou PS5, pourra en tenir compte.

La mise à jour iOS 14.3 sera déployée dans les prochaines semaines pour le grand public.