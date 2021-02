PS5 : la manette DualSense aurait un problème de drift

Comme le Joy Con de la Switch, ou la manette Xbox de Microsoft, la DualSense est victime de drift sur ses sticks analogiques. Un problème qui est difficile à corriger ici.

Si la PS5 et la Xbox Series X jouent globalement à armes égales en ce qui concerne la puissance de calcul, avec une puce AMD de dernière génération et un SSD, les deux consoles proposent une expérience différente notamment au niveau de la manette. Là où Microsoft est restée très sage pour proposer une manette la plus universelle possible, capable de vous accompagner sur smartphone et consoles en même temps, Sony propose avec sa DualSense de changer notre rapport au jeu.

La manette offre en effet des vibrations plus crédibles, des gâchettes adaptatives intéressantes quand le jeu les utilise et beaucoup d’autres technologies pour renforcer l’immersion, comme son haut-parleur, son micro ou le gyroscope. Malheureusement, la DualSense ne semble pas exempte de tout défaut. Elle serait victime, comme d’autres, d’un problème de « drift ».

C’est quoi un problème de drift ?

Le problème s’est particulièrement fait connaitre sur Nintendo Switch où les Joy-Cons de la console semblent tous en être victimes tôt ou tard. Quand une manette subit ce drift, elle se met à détecter un léger mouvement du stick analogique alors même que l’on ne touche pas à la manette. À l’écran, cela donne un personnage qui peut se déplacer tout seul, sans aucune interaction, ce qui peut forcément devenir gênant dans les jeux demandant de la précision. Sur le stick droit, cela peut vouloir dire une caméra se déplaçant légèrement en permanence. Un problème qui très vite devenir pénible donc.

Comme le rapporte le site Kotaku, de nombreux joueurs ont commencé à indiquer sur les réseaux sociaux subir un problème de drift avec la DualSense de la PS5. Le plus probant est encore cette vidéo postée sur Reddit ou l’on voit un personnage tourner sur lui-même sans interactions sur la manette.

Le site américain a contacté PlayStation qui a confirmé que ce problème était pris en charge officiellement par la garantie, mais demande au propriétaire de payer les frais de renvoi.

Si le problème venait à se généraliser, espérons que la marque saura réagir bien plus promptement que ne l’a fait Nintendo jusqu’à présent. Après de longs mois de plaintes, la firme nippone avait fini par présenter ses excuses, mais une action de groupe est toujours en cours à son encontre. À notre connaissance, les nouvelles Nintendo Switch, et surtout la Switch Lite aux manettes inamovibles, sont toujours victimes du problème.

De son côté, Microsoft est également concernée et le problème peut toucher aussi bien les manettes Xbox One que les manettes « Elites ». Pour limiter les problèmes, la marque propose de calibrer logiciellement la zone de détection des mouvements du stick analogique. Une piste que pourrait bien explorer Sony avec la DualSense de la PS5 avec une future mise à jour logiciel.