Pour tacler l’OLED, TCL dévoilera une nouvelle technologie Mini-LED au CES

Battre ou, à défaut, égaler l'OLED, nombreuses sont les technologies d'affichage à s'être attelées à la tâche avec plus ou moins de succès. Confiant quant à la technologie Mini-LED, encore jeune, le Chinois TCL s'apprête à dévoiler une nouvelle itération de cette dernière dans les halls du CES 2020.

L’OLED est actuellement l’une des meilleures technologies d’affichage disponibles, mais il n’en reste pas moins vulnérable à la concurrence, notamment sur le terrain de la luminosité maximale sur téléviseur. C’est sur ce point que plusieurs technologies rivales cherchent à l’attaquer depuis quelques années (tout en brocardant copieusement l’OLED quant aux problèmes de marquage propres à sa nature organique).

Le Chinois TCL compte beaucoup sur l’une d’entre elles, la technologie Mini-LED, et prévoit de présenter durant le prochain CES une nouvelle mouture de ce procédé. Introduit sur le marché il y a quelques années, le Mini-LED permet d’ores et déjà une luminance maximale supérieure à celle que peut proposer l’OLED au meilleur de ses capacités.

Bientôt une vraie alternative à la technologie chouchoute de LG, Philips, Sony ou encore Panasonic sur le marché du téléviseur haut de gamme ?

TCL : une « nouvelle génération » de dalles Mini-LED ambitieuse

Dans un communiqué publié ce 27 décembre, TCL y croît. La marque promet notamment de combiner des dalles Mini-LED avec sa technologie Quantum Contrast pour être en mesure d’obtenir « un nouveau standard en termes de qualité d’image sur téléviseurs », et ce grâce à plusieurs dizaines de milliers de LEDs de nouvelle génération, ajoute pour sa part GizmoChina.

Comme nous l’expliquions récemment, la technologie Mini-LED se situe à mi-chemin entre la technologie LED conventionnelle et le Micro-LED (popularisé il y a près de deux au travers du gigantesque téléviseur The Wall présenté par Samsung au CES 2018). Sa particularité est surtout de compter sur un rétroéclairage composé de plusieurs milliers de LEDs miniaturisées de manière à constituer un affichage très lumineux et homogène sur toute la surface de la dalle. Pour son téléviseur X10 Mini LED (65 pouces), que nous avons eu l’occasion de découvrir sur l’IFA 2019, le constructeur misait ainsi sur un total de 15 360 mini-LEDs.

Attention par contre, contrairement à l’OLED, ces LEDs ne sont pas contrôlables une par une, mais par zones. Un point qui a notamment une répercussion sur le contraste et qui peut, dans certains cas, résulter à des fuites de lumière. Tout l’enjeu de TCL sur le prochain CES sera justement de prouver que sa technologie Mini-LED est capable de s’améliorer sur ce point.