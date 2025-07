Ce concept veut faire de l’ombre à Huawei et Samsung

Huawei, Samsung, et même Xiaomi… Proposer un smartphone capable de se plier en trois parties est le nouvel eldorado des constructeurs de smartphone. C’est au tour de Tecno de faire parler de lui avec ce nouveau smartphone.

TECNO PHANTOM Ultimate G Fold Concept // Source : Connor Jewiss

Huawei est le premier constructeur à avoir commercialisé un smartphone capable de se plier en trois avec son Mate XT en Chine. Le constructeur Tecno tente l’expérience avec un nouveau modèle : le Tecno Phantom Ultimate G Fold.

Samsung et Huawei dans le viseur

Des photos publiées par IceUniverse donnent un aperçu du concept de smartphone pliant de Tecno, initialement attendu pour le milieu du mois de juillet.

La formule est proche de ce que pourrait proposer Samsung avec le Galaxy G Fold, c’est-à-dire une pliure en forme de G (qui se replie sur elle-même), avec deux écrans : un écran interne pour une utilisation dépliée, et un écran externe secondaire pour une utilisation repliée.

TECNO PHANTOM Ultimate G Fold Concept // Source : IceUniverse TECNO PHANTOM Ultimate G Fold Concept // Source : IceUniverse

Le design de l’appareil semble proche des smartphones pliants conventionnels, avec des tranches en aluminium, accompagné d’un rendu nacré. Au dos, l’écran extérieur se situe sur une des faces latérales, alors que le module photo (qui fait penser aux anciennes rumeurs de l’iPhone 17 Pro) se positionne horizontalement au centre. Un cadre en plastique vient maintenir l’écran interne au châssis.

TECNO PHANTOM Ultimate G Fold Concept // Source : IceUniverse

Bien que les informations concernant l’épaisseur ne soient pas connus, l’appareil devrait dépasser le centimètre d’épaisseur une fois replié. Toutefois, le constructeur semble avoir fait le nécéssaire pour que cette variable soit la seule qui pourrait trahir sa nature : aucun écart ne semble visible au niveau de la charnière.

Le Tecno Phantom Ultimate G Fold Concept devrait être dévoilé par la marque à la mi-juillet. Comme son nom à rallonge l’indique, ce dernier n’a pas vocation à être commercialisé. Il n’est pas non plus certain que ce concept puisse amener à un modèle de série.