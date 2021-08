Indétrônable, la Tesla Model 3 domine l’Europe sans partage depuis début 2021

Les chiffres publiés par Clean Technica sont sans appel : entre janvier et juin 2021, la Tesla Model 3 a été la voiture électrique la plus vendue en Europe. Pour autant, Volkswagen possède le plus de parts de marché.

En Europe, les voitures électriques ont clairement le vent en poupe. Les derniers chiffres publiés par Clean Technica mettent en exergue une dynamique très favorable, où les nouveaux records ne cessent de tomber. Avec, comme grand gagnant de la partie, une certaine Tesla Model 3.

Prenons tout d’abord de la hauteur sur la situation, et tâchons d’observer à l’échelle européenne le succès des véhicules branchés. Entre janvier et juin 2021, plus d’un million de voitures rechargeables ont été immatriculées. Il est ici question des hybrides rechargeables et des 100 % électriques.

Ce chiffre correspond à une hausse de 157 % d’une année à une autre, et représente 16 % du marché — dont 7,6 % pour les électriques — toujours sur la même période. L’excellent mois de juin porte ces chiffres encore plus haut, puisque cette catégorie de véhicules constituait 19 % des nouveaux modèles — dont 10 % d’électrique.

Une Model 3 dominatrice

Comme déjà précisé plus haut, la star du catalogue de Tesla, la Model 3, explose les compteurs et domine d’une main de maître l’Europe. Depuis le début de l’année, ce sont 67 480 unités qui ont été écoulées. Pour mettre en perspective ce beau résultat, il faut jeter un œil sur sa dauphine, la Volkswagen ID.3 et ses 31 030 exemplaires vendus.

Comme vous pouvez le constater, la Model 3 a enregistré deux fois plus de ventes — voire même un peu plus — que sa principale concurrente. Cette dernière est d’ailleurs talonnée de près la Renault Zoé, dont la fin de vie a récemment été actée par le constructeur français. Volkswagen peut aussi compter sur son ID.4 (24 886), quatrième du classement.

Le règne sans partage de la Tesla Model 3 se reflète encore plus dans les chiffres du mois de juin, qui marque un record pour la berline compacte avec 26 178 modèles vendus. C’est grosso modo quatre fois plus que sa première rivale du mois, la Zoé et ses 8244 preneurs. Derrière, les ID.3 et ID.4 restent en embuscade avec 7101 et 6619 unités, respectivement.

La Model 3 réalise ici sa meilleure performance européenne, mais ne détrône pas pour autant les 28 110 immatriculations de l’ID.3 recensées en décembre 2020. À noter que Tesla a pour habitude d’effectuer les livraisons aux clients européens à chaque fin de trimestre : ceci explique donc en partie ses excellents scores de juin.

Volkswagen, solide sur les appuis

Il sera par ailleurs intéressant d’observer les chiffres de la Model 3, qui pourraient légèrement baisser en régime avec l’arrivée prochaine du Tesla Model Y d’ici la fin de l’année. Ou alors, le futur SUV pourrait l’aider à grappiller quelques parts de marché et venir titiller les grands constructeurs historiques de la filière.

Car à l’heure d’écrire ces lignes, c’est bien Volkswagen qui pointe à la première place en termes de PDM (25 %), suivi de Stellantis (14 %), Daimler (11 %), BMW Group (11 %) et Renault-Nissan Alliance (9 %). Tesla ne fait pas partie du top 5, elle qui ne livre plus de Tesla Model S et Model X depuis quelques mois déjà.