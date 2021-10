Application Tesla : elle va vous permettre de surveiller en direct votre véhicule

Une des fonctions phares de Tesla, le mode Sentinelle, va être enrichi d'une fonctionnalité bien appréciable. Il vous sera prochainement possible de visualiser les caméras du véhicule directement depuis votre smartphone, pour vérifier que tout va bien.

Quelques indiscrétions issues du code source des dernières mises à jour de l’application Tesla ont été révélées. Bonne nouvelle : l’une des fonctionnalités attendues par de nombreux propriétaires va faire son apparition très prochainement. Il s’agit de la possibilité de visualiser directement sur son smartphone, et à distance, les images des caméras du véhicule, ainsi que les enregistrements du mode sentinelle.

Une application qui continue d’évoluer

Il y a quelques semaines, nous vous parlions du nouveau design de l’application Tesla, qui est désormais arrivée sur iOS et Android. Tesla ne compte apparemment pas en rester là, comme le montre le code source de la dernière mise à jour.

Dashcam Live Streaming is now CONFIRMED in addition to viewing Dashcam clips! You will also be able to speak directly via your mobile phone and project your voice via the PWS (Pedestrian Warning System). pic.twitter.com/g9DVRJVAB6 — Teslascope (@teslascope) October 14, 2021

Selon le tweet publié par Teslascope, « la diffusion de la dashcam en direct est désormais confirmée, ainsi que la consultation des enregistrements. Vous pourrez également parler directement via votre smartphone et diffuser la voix à travers l’avertisseur piéton ».

Vous l’aurez compris, en plus de pouvoir voir ce qu’il se passe autour de la voiture, il sera possible de diffuser un message à travers le haut-parleur présent sur les Tesla Model 3 et Model Y depuis la fin de l’année 2020. De cette manière, vous pourrez avertir la personne qui est autour de votre voiture qu’il est observé ou encore donner des instructions à quelqu’un en cas de besoin (si votre voiture est chargée et qu’une personne souhaite la débrancher par exemple).

Les modalités d’utilisation ne sont pour le moment pas connues, mais une capture d’écran révèle l’interface qui proposera de visualiser la dashcam :

A first glimpse of the UI relating to the live-streaming of the Dashcam on the @Tesla mobile app. pic.twitter.com/TH1wqKpe0V — Teslascope (@teslascope) October 14, 2021

Le bouton en haut à droite permettra de sauvegarder un événement qui s’est déroulé pour pouvoir le consulter ultérieurement. Cela pourra être utile si malheureusement votre véhicule est victime de vandalisme lorsque vous êtes garés.

Une fonctionnalité réservée à la connectivité premium ?

Actuellement, Tesla offre la connectivité premium pendant 30 jours sur ses véhicules. Il faut ensuite s’acquitter de 9,99 euros par mois pour continuer l’expérience. Il y a fort à parier que cette nouvelle fonctionnalité de visualisation des caméras à distance sera gourmande en bande passante, et que Tesla ne la rendra disponible qu’à ceux qui acceptent de payer cet abonnement.

Les spéculations parlent même d’un abonnement premium « amélioré », plus onéreux, qui contiendrait cette visualisation des caméras. Il faudrait alors payer plus que les 9,99 euros actuels pour en bénéficier. Rien n’est moins sûr cependant, et les prochaines semaines nous diront si le constructeur gâte l’ensemble de ses clients ou non.