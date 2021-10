Tesla, trois teintes de carrosserie en approche : mais un seul modèle pourrait en profiter

Quelques recherches dans le code de l’application mobile Tesla ont permis de découvrir la présence de trois nouveaux coloris. Ce trio pourrait devenir de futures options au moment de l’achat. Mais attention : toutes les Tesla ne pourraient peut-être pas en profiter.

Au moment de configurer votre Tesla, que ce soit aux États-Unis, en Chine ou en France, plusieurs options de personnalisation vous sont proposées. Parmi elles, le choix du coloris de la carrosserie. Il en existe un total de cinq, dont un proposé de série. Les prix diffèrent et grimpent selon les modèles (Model 3, Model Y, Model S et Model X)

Pour une Model 3 par exemple, voici l’offre soumise aux clients : Blanc Nacré Multicouches (de série), Noir Uni (1190 euros), Gris Nuit Métallisé (1190 euros), Bleu Outremer Métallisé (1190 euros) et Rouge Multicouches (1190 euros). Sauf qu’à ce lot de cinq couleurs devraient s’ajouter trois autres teintes.

Le compte twitter Tesla App Updates (iOS), qui a fouillé dans les entrailles de l’application Tesla en plus d’être relayé par Electrek, a ainsi découvert la présence de trois autres coloris potentiellement en approche. Les voici :

L’utilisateur « Tesla_Adri » s’est ensuite amusé à les reproduire visuellement, ou du moins à s’en approcher le plus possible pour nous donner une meilleure idée des couleurs.

In case you missed it:

Tesla App Update 4.2.1 contains the three new colors, first available for Giga Berlin.

1. Deep Crimson Multicoat

2. Abyss Blue Multicoat

3. Mercury Silver Metallic

I tried to recreate the colors, but I´m not sure if I got them right. https://t.co/9NVBm6lgYY pic.twitter.com/4rV5IfYuVM

— Tesla_Adri (@tesla_adri) October 26, 2021