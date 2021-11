Les Tesla accueillent un nouveau service de streaming musical, mais ce n’est pas Apple Music

La dernière mise à jour logicielle de Tesla intègre désormais le service Tidal, qui n’est certes pas le plus populaire, mais qui offre l’une des meilleures qualité audio du marché.

C’est toute la force des mises à jour à distance, aussi nommées OTA (Over-the-air) : pouvoir implémenter des nouveautés et autres fonctionnalités inédites à son parc de voitures électriques sans aucune intervention physique. Un système auquel goûtent les Tesla depuis de nombreuses années, leur permettant de constamment s’améliorer.

Le constructeur californien a justement déployé une nouvelle MAJ, la 2021.40, au sein de sa flotte. Cette mise à jour mineure permet aux Tesla de prendre en charge un nouveau service de streaming musical : Tidal. Cette plateforme n’est peut-être pas la plus connue, mais elle offre l’une des meilleures qualité audio du marché.

Apple Music toujours en attente

Jusqu’ici, l’offre se voulait maigrichonne : seuls Spotify et TuneIN sont proposés aux utilisateurs. L’arrivée de Tidal constitue un petit pas en avant qui vient muscler le jeu des Tesla sur ce domaine. Mais pour en profiter, il faut obligatoirement posséder un compte payant Tidal, de 9,99 ou 19,99 euros selon l’abonnement choisi. Un mois est offert pour vos débuts.

Tidal constitue une petite surprise et n’était pas le service le plus attendu par les clients Tesla. A contrario d’Apple Music, qui se fait longuement attendre depuis maintenant presque un an. En décembre 2020, la prise en charge d’Apple Music avait été aperçue dans une autre mise à jour. Mais depuis, rien n’a bougé.

Apple Music rassemble bien plus d’utilisateurs que Tidal à l’échelle internationale : il aurait donc bien plus de sens de s’inviter dans les engins électriques du fabricant américain, pour venir répondre à de nombreuses attentes.

Les Model S et Model X 2021 pas oubliées

D’autres petites nouveautés ont aussi fait leur apparition, comme la possibilité de dégivrer votre pare-brise tout en laissant le chauffage intérieur activé, avec un habitacle vide et les portes fermées. Dans les nouvelles Model S et Model X, il est aussi question d’une réduction de bruit active sur des routes cabossées.

À l’heure d’écrire ces lignes, on ne sait pas si cette MAJ concerne également le marché français. Pour les propriétaires d’une Tesla, n’hésitez pas à vérifier vos dernières mises à jour.