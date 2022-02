Tesla rend gratuit certains Superchargeurs : où, quand et à quels horaires ?

Dans le but de limiter l’affluence aux heures de pointe, Tesla propose la Supercharge gratuite dans certaines stations pendant les vacances d'hiver de février.

C’était déjà le cas pendant les grandes périodes de transhumance dans l’ouest américain, et c’est désormais arrivé en Europe : la Supercharge sera gratuite dans plusieurs stations en France, Allemagne, Norvège et Suède durant certaines plages horaires.

Pour aller plus loin

Tesla ouvre ses Superchargeurs aux autres marques en France : tout ce qu’il faut savoir

Avec le succès des Tesla Model 3 et Tesla Model Y en Europe, le nombre de Tesla en Supercharge lors des périodes de vacances ne fait que croître. Bien que le réseau de charge rapide du constructeur continue de s’agrandir, certains sites ne sont pas à l’abri d’une saturation. Afin d’éviter cela, Tesla a décidé de permettre aux conducteurs de charger gratuitement hors des heures de forte affluence.

27 Superchargeurs en France seront gratuits

Tesla a clairement ciblé les routes utilisées par les personnes se rendant dans les stations de ski des Alpes pour son premier essai de Superchargeurs gratuits. La carte ci-dessous affiche les lieux concernés par le programme.

Pour Tesla, les périodes en heures creuses concernent les créneaux suivants : « avant 10 heures et après 18 heures, du vendredi au dimanche entre le 11 février et le 27 février ». Le constructeur précise qu’entre 10 heures et 18 heures, les Supercharges redeviendront payantes au tarif habituel (autour de 0,40 euros par kilowattheure en France).

Supercharge gratuite : quelles stations éligibles ?

C’est une manière de récompenser les conducteurs qui éviteront de Supercharger entre 10 heures et 18 heures les trois prochains week-end, dans quelques lieux en Europe. La liste exhaustive est disponible sur le site de Tesla. Pour la France, les Superchargeurs concernés sont les suivants :

Aire de Châteauvillain – Orges

Aire de Châteauvillain – Val Marnay

Aire de l’Abis

Aire de Manissieux

Aire de Reims – Champagne-Nord

Aire de Reims – Champagne-Sud

Aire de Saint-Priest

Aire du Granier

Aire du Jura

Aire du Poulet de Bresse

Aire d’Urvillers

Archamps

Auxerre – Appoigny

Avallon

Beaune

Châlons-en-Champagne – Matougues

Chambéry

Chambéry – Barberaz

Dardilly

Dijon

Grenoble

La Léchère-les-Bains

Mâcon

Reims – Tinqueux

Sallanches

Troyes – Saint-Parres-aux-Tertres

Val-de-Meuse

Enfin, pour ceux qui se demanderaient, aucun de ces sites n’est ouvert aux véhicules non Tesla, le constructeur voulant sans doute éviter de la frustration chez ses clients, quelques jours seulement après avoir annoncé l’ouverture en France de certains Superchargeurs aux voitures électriques des autres constructeurs.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.