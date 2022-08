Elon Musk annonce la probable localisation de la prochaine Gigafactory de Tesla

Après les nouvelles usines situées à Shanghai, Berlin et Austin au Texas, Tesla a annoncé vouloir construire une nouvelle Gigafactory sur le continent américain. Elon Musk a partagé les potentiels pays retenus pour son implantation lors de la réunion annuelle avec les actionnaires de la marque.

Dans le but de répondre à une demande qui ne semble pas diminuer, Tesla a besoin de construire d’autres usines que celles en place actuellement. En effet, avec seulement quatre usines réparties sur trois continents, il va être difficile de dépasser les deux millions de véhicules produits par an, ce qui est insuffisant pour Elon Musk. Cela tombe bien, une nouvelle usine est prévue en Amérique du Nord, et la localisation pourrait être annoncée avant la fin de l’année.

Une nouvelle usine pour produire toujours plus de véhicules

Ce n’est pas un secret, Tesla n’arrive pas à éponger la demande croissante en véhicules électriques, comme les délais de livraison de ses modèles actuels en témoignent. Avec une capacité de production annuelle estimée aujourd’hui à moins de deux millions de véhicules, la priorité est donc à l’augmentation du nombre d’usines et à la simplification des processus de fabrication.

Lors de la réunion annuelle avec les actionnaires de Tesla, qui s’est déroulée ce 4 août à Austin au Texas, Elon Musk a annoncé qu’il serait sans doute prêt à dévoiler l’emplacement exact de la nouvelle usine d’ici la fin de l’année en cours. Ceci arrive alors même que les usines de Berlin en Allemagne et d’Austin au Texas en sont encore dans leur période de rodage, et que les capacités de production sont actuellement limitées.

Parmi les pays en lice pour être choisis par Tesla pour s’implanter, il y aurait le Mexique, les États-Unis et le Canada. En effet, un enregistrement d’une discussion entre Elon Musk et des employés de la marque que s’est procuré Electrek au mois de juin dernier, avait confirmé que l’Amérique du Nord serait choisie pour la prochaine usine.

Canada, Mexique, USA ?

Hier, lorsqu’Elon Musk a demandé aux actionnaires « Où devrait-on la construire ? » — en parlant de la prochaine usine –, de nombreuses suggestions ont émané de la foule, notamment le Canada. Le PDG de Tesla s’en est alors amusé en déclarant : « On entend beaucoup le Canada. Je suis à moitié canadien, peut-être que… ».

Nous en apprendrons sans aucun doute plus d’ici la fin de l’année, mais à coup sûr, la prochaine Gigafactory de Tesla sera en Amérique du Nord, ce qui ferait le cinquième bâtiment de ce genre de la marque sur le continent. Pour rappel, Tesla a à ce jour deux usines qui fabriquent ou assemblent des véhicules (Austin et Fremont), une usine spécialisée dans tout ce qui est relatif aux panneaux solaires et stockage d’énergie (Buffalo), et une usine de fabrication de batteries (Reno) aux USA.

