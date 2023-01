La Tesla Model Y freine-t-elle vraiment moins bien que la Model 3 ?

Un sujet anime la toile depuis quelques semaines. Depuis l'été 2022, les Tesla Model Y Performance sont livrées avec des nouveaux freins arrière, contrairement à la Model 3 qui n'a pas connu ce changement. Le problème, c'est que ceux-ci ne semblent pas être plus performants. Certains sont même persuadés du contraire. On fait le point sur la situation.

L’un des arguments de Tesla en faveur des versions Performance de ses Model 3 et Model Y, c’est la présence de freins plus puissants, nommés « Freins Performance » sur le configurateur en ligne. L’entreprise américaine ne donne pas plus de détails, mais on en sait un peu plus grâce au travail du forum Tesla Motors Club.

Tesla Model 3 Performance : c’est simple

Sur la Tesla Model 3, la situation est simple. Sur la version Performance que nous avons pu essayer, les étriers avant (fixes à quatre pistons) sont peints en rouge. Sur les autres versions, ils sont gris. Dans les deux cas, il s’agit d’étriers siglés Brembo. Les disques sont toutefois plus grands sur la version Performance que sur les autres versions (355 contre 320 mm) même si leur épaisseur est identique. Ils sont également en deux parties sur la version Performance.

Les plaquettes de freins sont également légèrement différentes comme on peut le voir dans le manuel Tesla. Elles font les mêmes dimensions, mais les versions Performance ont une limite d’entretien différente au niveau de l’épaisseur, ce qui nous permet de conclure que ce ne sont pas les mêmes que sur les versions Grande Autonomie et Propulsion.

À l’arrière, le freinage est assuré par un étrier de marque Mando peint en gris pour les versions les moins puissantes, contre des étriers Brembo peint en rouge pour la version Performance. Ils sont tous les deux flottants à un piston, mais de conception différente, car le Brembo est plus léger et le disque est en deux parties. Ces derniers ont le même diamètre sur les trois versions (335 mm) et disposent de la même épaisseur, mais les plaquettes sont plus épaisses sur la version Performance.

Comme on peut le voir, c’est surtout les freins avant qui sont modifiés sur la version Performance, pour assurer un meilleur mordant. Et c’est normal, puisque ce sont les étriers avant qui travaillent le plus lors des freinages appuyés. Rappelons que pour aller plus loin, Tesla propose un pack piste, qui permet notamment de changer les plaquettes de frein pour passer sur des modèles « hautes performances ».

Tesla Model Y : un cache misère en alu ?

Passons maintenant à la Tesla Model Y, qui est l’objet de toutes les attentions ces dernières semaines. En cause : un changement intervenu à l’été 2022 dans le système de freinage de la Tesla Model Y Performance comme relaté par Drive Tesla Canada à l’époque. La voiture électrique de la firme d’Elon Musk a en effet abandonné les étriers arrière Brembo rouge pour des Mando. La marque que l’on trouve dans les versions non Performance des Model 3 ! Mais ce changement semble davantage cosmétique que technique.

En effet, il s’agit toujours d’un étier flottant à un piston et la taille du disque n’a pas changé, à 335 mm. Mais, dans les faits, il s’agit en fait de l’étrier des versions Propulsion et Grande Autonomie sur lequel Tesla a apposé un cache rouge en aluminium. Est-ce que cela aura un impact sur la puissance de freinage et le mordant ? Difficile à dire, mais nous avons quelques doutes à ce sujet.

Comme on peut le voir sur le manuel de la Tesla Model Y, la version Performance se démarque par l’épaisseur de ses plaquettes, à l’avant comme à l’arrière, ainsi que l’épaisseur de ses disques avant et arrière. Alors que sur la Tesla Model 3, l’épaisseur des disques est identique sur toutes les versions.

Enfin, dernières petites particularités des Tesla Model Y : sur les versions Propulsion et Grande Autonomie, les étriers avant sont similaires à la version Performance, mais peint en gris et pas en rouge. De même, le diamètre des disques est identique sur toutes les versions. Ce qui signifie que le freinage des Model Y non Performance est assez proche de la version boostée.

La nouvelle Tesla Model Y freine-t-elle réellement moins bien ?

Mais dans les faits, qu’est-ce que ça change réellement ? C’est difficile de le dire sans un essai comparatif de deux Tesla Model Y Performance, l’une équipée de l’ancien étrier arrière, et la seconde équipée du nouvel étrier. Mais il y a fort à parier que s’il y a une différence, celle-ci sera mineure, voire imperceptible.

Comme nous venons de le voir, le freinage amélioré de la version Performance ne repose pas uniquement sur des étriers différents, mais également sur des disques et plaquettes renforcées. Et Tesla n’a pas opéré de changement sur toute cette partie.

Précisons d’ailleurs que Tesla ne voit pas la Model Y comme une voiture réellement sportive : celle-ci a dû attendre de nombreuses années avant de recevoir le mode Piste (une fonction logicielle), et la marque américaine ne propose pas pour le moment le fameux pack piste (une évolution matérielle), réservé à la Model 3.

On aimerait toutefois comprendre les raisons qui ont poussé Tesla a opéré de changement, en catimini. On se doute que la réduction des coûts doit y être pour quelque chose. Mais pourquoi ne pas faire la même chose sur la Tesla Model 3 Performance ?

