Une Tesla Model 3 neuve à 19 990 euros en France ? C’est théoriquement possible

Même si le gouvernement a récemment mis un coup de rabot sur les aides gouvernementales concernant l'achat d'une voiture électrique, il est toujours possible de bénéficier d'une ou plusieurs aides. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elles sont cumulables, ce qui permet d'arriver à un prix final plus qu'intéressant par rapport au prix de façade. Mais, nous allons le voir, pour bénéficier de toutes ces aides, il va falloir remplir plusieurs conditions.

Vous êtes perdu avec le prix des Tesla ? C’est plus que normal, puisque la politique tarifaire appliquée par la firme d’Elon Musk ne cesse de changer.

Nous avions d’ailleurs écrit un dossier explicatif sur le sujet en janvier dernier pour tenter de comprendre pourquoi les prix changeaient autant. Après les récentes (et drastiques) baisses de prix du mois d’avril, Tesla a repris le chemin inverse, avec des hausses de prix en France sur la Model Y.

Cette petite hausse de prix était plus ou moins prévisibles, même si la Tesla Model 3 reste préservée en France puisque, contrairement à d’autres pays, elle n’a pas vu ses prix augmenter. À l’heure où nous écrivons ces lignes, hors bonus écologique, la Tesla Model 3 s’échange moyennant 41 990 euros en Propulsion, 49 990 euros en Grande Autonomie et 53 990 euros en Performance.

Récemment, nos confrères de Caradisiac ont mis en lumière le fait qu’il était possible d’acquérir une Tesla Model 3 neuve moyennant seulement 19 990 euros, soit le prix d’une Dacia Spring hors bonus. Une somme qui met évidemment l’eau à la bouche et qui donne envie de se pencher très sérieusement sur l’achat de la berline électrique américaine… Avant que ses prix ne se mettent sûrement à remonter !

Mais comment peut-on arriver à un rabais de plus de 50 % sur l’achat d’une Tesla Model 3 neuve ? De base, il s’agit de la version Propulsion soumise au bonus écologique. Et comme vous devez vous en douter, il va falloir cumuler les aides afin d’arriver à moins de 20 000 euros. N’escomptez pas de remise tarifaire de la part de Tesla, le constructeur n’en fait pas. Allons-y donc étape par étape. Commençons par l’aide la plus importante : le bonus écologique.

Jusqu’à 7 000 euros de bonus écologique

Depuis le 1er janvier 2023, le bonus écologique pour l’acquisition d’un véhicule neuf est réservé aux voitures particulières électriques dont le coût d’acquisition est inférieur à 47 000 euros et la masse inférieure à 2,4 tonnes. Notre Tesla Model 3 Propulsion rentre parfaitement dans cette case.

Ça se complique (déjà !) un peu après concernant le fameux montant du bonus. Celui-ci s’élève à 5 000 euros pour l’acquisition d’une voiture. 5 000 euros, c’est le bonus que vous aurez d’emblée, qu’importe vos ressources. Ainsi, la voiture tombe à 36 990 euros.

Cette aide peut être majorée de 2 000 euros pour les ménages dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros, soit une aide maximale de 7 000 euros pour l’acquisition. Si vous entrez dans cette case, le prix de la voiture tombe à 34 990 euros.

Soit, mais reste à voir si les clients avec un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14 089 euros sont dans la capacité d’acheter une voiture neuve à plus de 30 000 euros.

Jusqu’à 6 000 euros avec la prime à la conversion

Vous sortez déjà des clous ? Attendez de voir la suite. Le bonus écologique est cumulable avec la fameuse prime à la conversion. Depuis le 1er janvier 2023, la prime à la conversion est réservée aux ménages dont le revenu de référence (RFR) par part est inférieur ou égal à 22 983 euros.

Son montant est renforcé pour les ménages des deux premiers déciles de revenus (part inférieur ou égal à 6 358 euros) et pour les ménages des cinq premiers déciles de revenus et gros rouleurs (revenu fiscal de référence/part inférieur ou égal à 14 089 euros et distance domicile-travail supérieure à 30 km ou parcourent plus de 12 000 km/an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel), pour lesquels la prime peut atteindre jusqu’à 6 000 euros pour l’acquisition d’une voiture.

Pour bénéficier de la prime à la conversion, vous devez avoir un véhicule diesel d’avant 2011 ou essence d’avant 2006 à mettre en rebut. Si vous remplissez encore toutes les conditions à partir d’ici, félicitations à vous, votre Tesla Model 3 tombera à 28 990 euros. Nous en avons donc terminé avec les aides nationales. Passons désormais aux aides locales, qui ne sont pas forcément plus simples à obtenir.

1 000 euros d’aide si vous habitez dans une ZFE-m

Moins compliqué à avoir, mais il faut toutefois bénéficier de la prime à la conversion, si votre domicile est situé dans une ZFE-m, il permet de bénéficier d’une majoration de la fameuse prime de 1 000 euros, faisant ainsi chuter le prix à 27 990 euros.

Actuellement, onze métropoles ont mis en place une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) : Grand Paris, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Nice, Montpellier, Strasbourg, Grenoble, Rouen, Reims et Saint-Étienne.

Jusqu’à 6 000 euros d’aides locales

Chaque ZFE-m possède sa politique d’aide pour l’achat d’une voiture électrique, et celle située à Paris est particulièrement généreuse. En effet, elle propose une aide à l’acquisition d’une voiture électrique comprise entre 1 500 euros et 6 000 euros maximum.

Là encore, il y a des conditions de revenus, mais logiquement, si vous avez rempli les aides nationales, vous devrez pouvoir remplir les aides locales.

En l’occurrence, pour bénéficier des 6 000 euros, il faut avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur à 6 300 euros (limité à 80 % du coût du véhicule, aides de l’état déduites). Il est aussi possible de bénéficier de cette aide, sans conditions de revenus, en tant qu’entrepreneur. Nous voici donc, à cette étape, avec une Tesla Model 3 Propulsion à 21 990 euros.

Jusqu’à 2 000 euros d’aides grâce aux collectivités territoriales

Vous en voulez encore ? C’est possible. En effet, une collectivité territoriale, située dans la même ZFE-m, peut aussi proposer des aides à l’achat.

Elle permet de bénéficier d’un bonus gouvernemental sur la majoration de la « prime ZFE-m » d’un montant équivalent à l’aide de la collectivité territoriale. La limite se situe à 2 000 euros. Avec ceci, vous arrivez donc à 19 990 euros.

Une méthode de calcul applicable pour la plupart des voitures électriques

Cette méthode de calcul est valable avec toutes les voitures électriques vendues sous le seuil des 47 000 euros afin de bénéficier, de base, du bonus écologique. Nos confrères de Caradisiac ont aussi fait le même calcul, mais avec une Dacia Spring, et en retirant toutes les aides la voiture neuve peut revenir pour la modique somme de… 184 euros.

Pour arriver à de telles ristournes, il faut donc remplir des conditions quasi-impossibles à cumuler, ne serait-ce que pour la partie relative au revenu fiscal, car on imagine mal une personne avec des faibles revenus acheter une voiture neuve à 19 990 euros, même une fois les aides déduites, tout en remplissant qui plus est d’autres conditions, comme habiter par exemple au bon endroit (dans une ZFE-m, et de préférence à Paris) et tout en ayant une ancienne voiture à mettre en rebut.

Le calcul est plus amusant qu’autre chose, et permet surtout de mettre en avant la légitimité de certaines aides, qui semblent davantage être des outils de communication plutôt que de vraies solutions permettant effectivement de rendre la voiture électrique plus abordable. Et compte tenu des récentes rumeurs concernant l’éligibilité du bonus écologique en France d’ici les années à venir, avec une légère odeur de protectionnisme dans l’air, il se pourrait que la voiture électrique devienne de moins en moins accessible si les constructeurs ne baissent pas leurs prix. Mais les voitures électriques devraient devenir moins chères que les voitures thermiques dans peu de temps.



