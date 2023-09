Dacia réussi à dépasser Tesla sur un point fondamental… sauf pour la voiture électrique

Avec une marge moyenne de 15 %, contre seulement 10,5 % pour Tesla, Dacia réussit le tour de force de vendre des voitures à très bas prix sans rogner sur ses bénéfices. Ce qui pourrait donner quelques sueurs froides à Tesla, bien que cela reste à nuancer. On vous explique tout.

Depuis quelques années, les prix des voitures neuves ont tendance à fortement augmenter, notamment en raison de la hausse du coût des matières premières. Sans parler des électriques, qui coûtent plus cher que leurs équivalents thermiques et qui font donc grimper la moyenne. Mais cela est en train de changer puisque la parité des tarifs arrive petit à petit.

Tesla face à Dacia

Et cela, on le doit aux fortes baisses de prix opérées par certaines marques, comme Tesla qui a grandement fait chuter ses tarifs au cours des derniers mois. Et la firme souligne qu’elle peut encore aller plus loin, tandis que les Model 3 et Model Y ont baissé en Asie au début du mois d’août. Il y a quelques jours, les Model S et Model X ont aussi chuté pour repasser sous les 100 000 euros.

Et cela a forcément un impact sur les bénéfices enregistrés par le constructeur. En effet, et ces derniers sont en baisse, puisque la marge opérationnelle était de 19,2 % début 2022, contre 11,4 % pour le premier trimestre 2023 et même 9,6 % pour le deuxième trimestre. Une forte baisse malgré une légère hausse des prix au mois de mai dernier, alors qu’Elon Musk affirmait privilégier les volumes plutôt que les bénéfices.

Et cela se voit, alors que la firme continue de faire chuter ses prix, tandis que ses voitures pourraient coûter encore moins cher grâce à quelques optimisations, comme les batteries 4680 ou de nouvelles méthodes d’assemblage. Mais le constructeur continue encore de tâtonner, ce n’est pas vraiment le cas d’une autre marque qui se lance aussi dans l’électrique. Il s’agit de Dacia, qui cartonne depuis quelques mois.

Grâce à sa Spring, en partie, mais pas seulement, car la Sandero est actuellement le 3ème modèle le plus vendu sur le territoire, derrière la Peugeot 208 et devant la Citroën C3. Et pour cause, pas moins de 40 613 unités ont été immatriculées selon la PFA (Plateforme Automobile). La citadine électrique se place quant à elle en 15ème positions avec 17 210 exemplaires.

Une marge élevée

Si la plupart des constructeurs ont abandonné les voitures à bas prix en raison du manque de rentabilité, Dacia a tout compris en persistant sur cette voie. Résultat, la marque enregistre une marge moyenne de 15 %, contre seulement 10,5 % pour Tesla selon les chiffres du magazine Challenges. À tel point que le constructeur low-cost dépasse même le groupe Stellantis, qui enregistre 14,4 % de bénéfices. Renault affiche quant à lui 7,6 %.

Seules Ferrari et Porsche font mieux que Dacia, avec respectivement 28,3 et 18,9 %. De quoi faire voir rouge à Tesla, mais il faut cependant apporter une petite nuance. Pour afficher de si bons résultats, le constructeur roumain a fortement fait grimper les prix de ses voitures, en supprimant les versions d’entrée de gamme. Un peu comme Renault avec sa Mégane E-Tech par exemple. Ainsi, le prix moyen a augmenté de 30 %.

Mais ce n’est pas la seule raison qui explique la hausse de la marge. Il faut en effet aussi aller chercher du côté de la conception, plus économique, car utilisant moins de pièces et de composants électroniques. De plus, l’offre est désormais très réduite, ce qui coûte moins cher lors de la production. Sans parler du fait que cette dernière se fait en Roumanie, où la main d’œuvre est moins chère.

En revanche, le constructeur souligne qu’il ne gagne pas d’argent avec sa Spring pour le moment. Cette dernière est l’une des voitures électriques les moins chères du marché, affichée à 20 800 euros, sans déduction du bonus de 5 000 euros. D’autant plus que la citadine pourrait ne plus y être éligible en raison de sa fabrication made in China. Tesla n’est donc pas du tout à la traîne, les deux constructeurs ayant en fait des stratégies très différentes.

