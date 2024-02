On connaît enfin le secret du confort amélioré de la nouvelle Tesla Model 3

Dévoilée l'an dernier, la nouvelle Tesla Model 3 restylée n'a pas encore fini de nous surprendre. La voiture électrique dévoile en effet une nouvelle fonctionnalité jusqu'alors passée sous silence, qui permet d'améliorer le confort du conducteur et des passagers.

Après plus de cinq ans de carrière et des mois de rumeurs en tout genre, c’est en septembre dernier que Tesla levait le voile sur sa Model 3 restylée. Une nouvelle mouture connue sous le nom de Project Highland, que nous avions ensuite pu découvrir en vrai lors du salon de Munich quelques jours plus tard.

Encore plus confortable

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le constructeur n’a pas fait les choses à moitié pour cette nouvelle mouture. Outre son style, cette dernière s’est également offert de nombreuses améliorations, aussi bien dans l’habitacle qu’en ce qui concerne la conduite. Parmi elles, citons notamment l’arrivée d’une nouvelle caméra sur le pare-chocs avant ou encore d’un nouveau châssis plus rigide.

Ce dernier va de pair avec de nouvelles suspensions, conçues pour améliorer la tenue de route ainsi que le confort de la berline, rivale de la BYD Han, entre autres. Ces dernières, fournies par le spécialiste Koni permettraient même de gagner quelques kilomètres d’autonomie supplémentaires selon certains clients. Mais ce n’est pas tout, car le constructeur nous avait également caché un petit quelque chose au sujet de ce nouvel amortissement retravaillé.

Et ce sont les journalistes du site américain Electrek qui nous en disent un peu plus à ce sujet, relayant les propos de Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie automobile chez Tesla sur X (anciennement Twitter). Ce dernier explique que la berline est dotée « d’une technologie unique d’absorption des chocs appelée Frequency Selective Damping« . Cette dernière est conçue pour améliorer le confort de conduite, grâce à une fonctionnalité bien particulière.

En effet, elle est en mesure d‘isoler les fréquences de secousses que le conducteur pourrait ressentir, notamment dans son ventre, et qui sont assez désagréables. Ces dernières oscillent entre 4 et 6 Hz, et peuvent heureusement être supprimées, grâce à un travail particulier réalisé sur l’amortissement. C’est justement ce que propose Koni sur la Model 3 restylée.

Un système malin

Selon Lars Moravy, cette technologie permet de limiter les vibrations, causées notamment par les petites aspérités de la route, sans perdre pour autant en dynamisme. Et surtout sans que la direction devienne forcément plus molle. Mais alors, comment cela est-il possible ? Selon le fabricant basé aux Pays-Bas, le fonctionnement de ce dispositif est en fait assez simple. Il explique que celui-ci agit en retardant l’accumulation de la pression dans l’amortisseur.

Il précise que ce système est également très économique, car il ne nécessite ni câble, capteur ou autre dispositif électronique supplémentaire pour le faire fonctionner. Tout est mécanique et intégré dans le système de valve hydraulique à l’intérieur de l’amortisseur. Une technologie qui ne coûte donc pas grand-chose, ce qui permet à la berline électrique de conserver un prix très bas. Pour mémoire, cette dernière démarre à partir de 42 990 euros.

Quelques mois plus tôt, Tesla apportait déjà quelques améliorations à sa Model 3 avant son restylage, ainsi qu’à sa Model Y. Les deux s’offraient des suspensions plus souples, afin d’améliorer leur confort et la tenue de route. Désormais, les fans de la marque attendent avec impatience l’arrivée d’une version Performance de la berline, alors que seule les variantes standard et Grande Autonomie sont actuellement proposées dans le configurateur.