Comment la nouvelle Tesla Model 3 est devenue plus confortable que l’ancienne

Récemment restylée, la Tesla Model 3 s'offre une nouvelle suspension pour un confort en hausse ainsi qu'une meilleure tenue de route en conduite sportive. Il faudra cependant patienter encore un peu avant de pouvoir en profiter, tandis que d'autres améliorations ont été apportées à la voiture électrique.

Six ans après sa révélation, la Tesla Model 3 s’offre enfin un restylage très attendu. Ce dernier fut dévoilé pour la toute première fois au public lors du salon de Munich, où nous avons pu approcher la berline de plus près. Au total, plus de 40 nouveautés ont été introduites par le constructeur sur cette nouvelle mouture.

Plus de confort mais pas seulement

Parmi elles, une autonomie en hausse. Sans parler de l’intérieur, qui s’offre un nouveau tableau de bord ainsi qu’un éclairage d’ambiance et des sièges plus confortables. Et pour cause, Tesla a à cœur de rendre cette Model 3 restylée plus agréable pour ses passagers. Et cela passe aussi par l’adoption d’une toute nouvelle suspension, qui n’avait jusqu’alors pas été détaillée.

Mais voilà que l’on en sait enfin un peu plus, grâce au site Not A Tesla App. Ce dernier nous donne quelques informations sur cette nouvelle suspension, qui offre plus de confort mais aussi un dynamisme accru sur la berline électrique. Cette dernière n’est pas développée par la marque elle-même mais par l’entreprise néerlandaise Koni, spécialisée dans les suspensions.

Testing the upgraded Model 3 in Shanghai 🚘 Our goal is to increase the size under the curve of customer happiness—for example, Model 3 now has double-pane glass all around the vehicle, helping to significantly reduce road & wind noise We've also added frequency selective… pic.twitter.com/ySLHTvHOQe — Tesla Europe (@teslaeurope) September 28, 2023

Mais quelle est la spécificité de ce système ? Et bien ce dernier fait évoluer l’amortissement en fonction de la fréquence de mouvement de la voiture, et donc l’état de la chaussée. Ce qui permet d’offrir un comportement optimisé en fonction du style de conduite et des besoins du conducteur. Les mouvements à haute fréquence, que l’on retrouve sur les routes irrégulières, sont amortis de manière à offrir un confort optimal.

À l’inverse, les mouvements à basse fréquence, qui sont généralement associés à un rythme plus dynamique, sont davantage amortis pour une meilleure maniabilité et tenue de route. La suspension est logiquement raffermie en conduite sportive, un peu comme le proposent déjà certains conducteurs avec leurs systèmes adaptatifs.

Une nette amélioration

Mais dans la plupart des cas, les systèmes traditionnels possèdent leurs limites et ne sont pas capables d’offrir à la fois confort et dynamisme. Pas autant que la nouvelle Tesla Model 3 selon le site. Cependant, il faudra encore patienter avant de pouvoir tester cette fonctionnalité, puisque les premiers exemplaires qui seront équipés de ce système arriveront sur les routes dans les prochaines semaines en Europe.

Not A Tesla App rappelle que la marque Koni est déjà très appréciée des propriétaires de Tesla, qui l’utilisent pour modifier leur voiture. Certains ont même noté une hausse de l’autonomie avec ces suspensions. Mais ce n’est pas la première fois que le constructeur fait évoluer le confort de ses voitures. En octobre 2022, les Model 3 et Model Y se dotaient en effet d’un nouvel amortissement plus souple.

Au mois de mars, le SUV électrique, qui reste la voiture zéro-émission (à l’échappement) la plus vendue chez nous, profitait encore d’une nouvelle amélioration offrant une meilleure tenue de route. Mais seuls les exemplaires fabriqués à Shanghai étaient alors concernés. Au début de l’année, le constructeur américain déposait un brevet pour un système plus avancé, capable d’anticiper les déformations de la route.

Cependant, ce dernier, qui repose sur un dispositif avec des vérins ne semble pas encore avoir vu le jour pour le moment. Nous sommes encore loin de la technologie développée par BYD, qui permet à une voiture de sauter sur place ou rouler sur trois roues. À noter que Tesla dote aussi sa nouvelle Model 3 de double vitrage pour un confort accru. De son côté, la Model S intègre une suspension pneumatique qui permet d’augmenter davantage le confort.