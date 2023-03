Le Tesla Model Y est plus confortable et sportif depuis deux mois mais personne ne le savait

Les Tesla Model Y produits dans l'usine de Shanghai depuis le 1er janvier dernier sont équipés d'une nouvelle suspension retravaillée, offrant plus de confort et de tenue de route. Et pourtant, ce n'est qu'aujourd'hui que la marque communique à ce sujet, alors que ces améliorations ne concernent a priori que les exemplaires chinois.

Si Tesla est coutumier des mises à jour OTA à distance pour améliorer ses voitures et corriger certains problèmes, tout ne peut pas se résoudre informatiquement. C’est notamment le cas de l’arrivée du Hardware 4, un nouvel ordinateur permettant notamment d’offrir une conduite autonome plus fiable qui sera inauguré sur le Cybertruck et qui ne pourrait peut-être pas être installé sur les Tesla plus anciennes.

Un nouvel amortissement

C’est également le cas de l’amortissement qui a récemment subi quelques modifications. Souvenez-vous, en octobre dernier, Elon Musk annonçait que ses Model 3 et Model Y devenaient plus confortables. Une amélioration que l’on doit à l’arrivée de nouvelles suspensions plus souples, comme le confirmait Elon Musk sur Twitter. Ce dernier annonçait que « la suspension des 3 et Y standard (non Performance) en production offre désormais un confort amélioré, sans affecter la maniabilité« .

Aucun détail n’avait été donné par le dirigeant, qui a présenté hier son Investor Day et donné quelques informations sur le futur de la marque. À l’époque, le site Not A Tesla App expliquait que cette amélioration se faisait en usine, et que seuls les véhicules sortant des sites de Fremont et de Shanghai seraient concernés. Mais jusqu’alors, rien n’avait été dit précisément sur les évolutions prévues.

Standard (non-performance) 3 & Y suspension in production now has improved comfort, without affecting handling — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022

Mais c’est désormais chose faite. En effet, le site chinois It Home relaie des informations de Tesla Chine, affirmant sur le réseau social chinois Weibo que tous les Model Y produits depuis le 1er janvier au sein de l’usine de Shanghai sont désormais équipés de ces nouvelles suspensions, sans que personne ne le sache jusqu’à présent. Sur Weibo, la division chinoise de Tesla détaille les améliorations apportées au SUV, qui va bientôt s’offrir un restylage de mi-carrière.

Celui-ci profite donc désormais d’un amortissement moins rigide, permettant de réduire les sautillements sur les bosses et les routes abîmées et rendant la conduite globalement plus confortable. Mais ce n’est pas nouveau, puisque cela avait déjà été annoncé par Elon Musk en fin d’année dernière. Le patron évoquait également cette évolution pour la Model 3, mais rien n’a pour l’heure été dit au sujet de la berline, qui va, elle aussi, profiter d’un petit lifting.

Plus stable et dynamique

Il est également annoncé que la fréquence de vibration a été retravaillée, afin d’éviter que les passagers, et notamment les enfants et les personnes âgées se sentent mal à l’aise. Il faut ici comprendre que le mal des transports devrait être réduit, plus particulièrement pour ceux prenant place à l’arrière. Selon le site CNEVPost, le corps humain a tendance à réagir négativement à une fréquence située entre 4 et 5 Hertz, ce que va donc corriger Tesla.

Enfin, le Model Y adopte également un comportement plus dynamique, alors qu’il est désormais livré de série avec une suspension avant à double triangulation très flexible ainsi qu’une suspension arrière indépendante à cinq bras. Le tout devrait ainsi apporter plus de stabilité selon le constructeur.

Des amélioration très discrètes, qui pourraient avoir été lancées bien plus tôt, sans que la marque ne l’ai officiellement annoncé. En octobre dernier déjà, un internaute avait en effet déjà remarqué que son Model Y se comportait plus comme une voiture classique que comme un SUV. Reste désormais à savoir si seuls les modèles produits au sein de l’usine chinoise de Shanghai sont concernés, ou si ceux fabriqués ailleurs le sont également.

La Gigafactory de Fremont était également évoquée, mais rien n’avait été dit sur celle de Berlin, qui a assemblé 4 000 exemplaire du SUV électrique en une semaine. Il faudra peut-être attendre la version restylée pour voir arriver cette amélioration sur tous les exemplaires produits à travers le monde. Cette variante pourrait coûter encore moins cher que l’actuelle, dont le prix a déjà fortement chuté en janvier.

