Voici à partir de quand vous pourrez (réellement) acheter la Tesla à 25 000 $

Annoncée pour 2025, la très attendue Tesla Model 2 abordable pourrait en fait nécessiter un peu plus de temps. La production devrait en effet monter en cadence à partir de 2027 pour la compacte électrique à moins de 25 000 euros promise par Elon Musk. Mais elle devrait bien être disponible à partir de 2025.

Désormais numéro 2 mondial de l’électrique derrière BYD, Tesla ne compte absolument pas se laisser faire. C’est dans ce contexte que la firme, qui a récemment subi un acte de vandalisme dans son usine de Berlin a récemment dévoilé sa Model 3 restylée, mais pas seulement.

Une Tesla Model 2 très attendue

En effet, le constructeur américain veut inonder le marché avec ses voitures électriques, et compte pour cela sur des prix très bas. C’est ainsi que ses Model 3 et Model Y ont subi plusieurs baisses de tarifs au cours des dernières années. Mais Tesla veut aller plus loin, alors que son rival chinois prévoit une guerre des prix encore plus intense dans le futur. C’est dans ce contexte que la Model 2 devrait voir le jour.

La compacte, promise depuis longtemps par Elon Musk tarde pourtant à arriver. En décembre dernier, l’homme d’affaires avait donné de ses nouvelles, indiquant qu’elle serait bientôt produite aux États-Unis ainsi qu’aux Mexique. Quelques jours plus tard, nous apprenions que le gouvernement mexicain avait donné son accord pour la construction d’une nouvelle usine. Celle qui accueillera la fabrication de la compacte.

Au mois de janvier, une date de lancement avait enfin été annoncée pour cette dernière : 2025. Mais il faudra finalement prendre un peu plus son mal en patience avant de pouvoir prendre le volant de cette nouvelle arrivante, annoncée sous la barre des 25 000 euros. C’est en tout cas ce qu’explique le site Fortune. Ce dernier a pu s’entretenir avec un analyste de l’entreprise américaine Evercore au sujet de la très attendue voiture abordable de Tesla.

Si sa production devrait bien démarrer à partir de 2025, il ne faut pas s’attendre à un rythme très soutenu dès le début, bien au contraire. Et pour cause, les spécialistes tablent sur une production tournant autour des 500 000 unités en 2026, et non du million comme ce qui avait un temps été évoqué. La cadence devrait s’accélérer au fil du temps, de manière progressive.

La voiture coûterait entre 20 000 à 28 000 dollars à produire selon les options et versions. Elle devrait se passer du toit panoramique pour réduire les coûts. Elle pourrait aussi faire l’impasse, en série, sur l’Autopilot, pour économiser 2 000 à 3 000 dollars, et le proposer en option payante.

Une production américaine

Si la compacte abordable devrait être produite au Mexique, afin de réduire les coûts de fabrication, cette dernière devrait d’abord commencer aux États-Unis. Et plus précisément au sein de la Gigafactory située à Austin, au Texas. On ne sait pas encore pour le moment si un assemblage est aussi envisagé en Europe, puisque l’usine allemande ne produit que la Tesla Model Y pour le moment. Cela permettrait à la Model 2 d’être éligible au bonus écologique en France.

Pour l’heure, on en sait encore très peu sur cette nouvelle arrivante, qui devrait profiter de la méthode du Gigacasting pour réduire ses coûts de production. Celle-ci devrait afficher une autonomie tournant autour des 250 miles, ce qui équivaut à environ 400 kilomètres. De quoi rassurer les automobilistes, qui veulent au moins cette valeur pour se sentir rassurés. La compacte fera appel à des batteries 4680 moins chères à produire et offrant une plus grande densité que celles actuellement utilisées chez Tesla.

Il se murmure également qu’elle sera dotée d’une architecture 800 volts, qui permettra de réduire le temps de charge. Elle devrait aussi reprendre certaines technologies inaugurées sur le Cybertruck, comme la basse tension 48 volts. Ce qui permet d’utiliser moins de cuivre, et donc de faire baisser les coûts encore un peu plus. De quoi maximiser la marge, alors que cette auto a pour vocation d’inonder le marché.

Cette nouvelle venue devrait chasser sur les terres des BYD Seagull et autres Dacia Spring, sans parler de la Citroën ë-C3 et de la Renault 5 E-Tech.