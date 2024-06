Tesla fait un beau cadeau pour la commande d’une voiture électrique, mais il va falloir faire vite

Tesla offre l’équivalent de 20 000 kilomètres de recharge gratuite aux Superchargeurs pour l’achat d’une voiture électrique de sa gamme. Mais attention, car cette promotion n’est valable que jusqu’au 30 juin et est réservée aux véhicules neufs.

Si Tesla reste le numéro 1 mondial de la voiture électrique, tout n’est pas rose non plus, bien au contraire. À vrai dire, la situation serait même chaotique au sein des équipes du constructeur américain.

Une offre alléchante

De plus, ce dernier a procédé à de très nombreux licenciements au cours des dernières semaines, dans un contexte de ventes en baisse. En effet, la situation est assez inquiétante en Europe, même si la Model Y reste encore très bien placée dans le classement. Autant dire que la firme d’Elon Musk veut agir, et ce tandis que la concurrence des constructeurs chinois est quant à elle de plus en plus intense. Et l’homme d’affaires a trouvé une solution très maline pour inciter les automobilistes à se tourner vers ses voitures.

Cette fois-ci, ce n’est pas avec une baisse des prix que l’entreprise souhaite attirer les clients, puisque cette dernière a déjà eu lieu quelques semaines plus tôt. En Allemagne, Tesla est même allé plus loin, alors que la firme se retrouve avec un stock important de voitures invendues à écouler. Mais elle veut faire encore mieux, comme elle l’indique sur son site. Et pour cause, les nouveaux acheteurs de voitures de la gamme peuvent dès à présent profiter d’une offre très intéressante.

Le constructeur américain, qui ne devrait pas lancer sa Model Y restylée avant l’année prochaine a pris la décision d’offrir des recharges à ses clients. Bien sûr, il n’est plus question de charges gratuites à vie, comme c’était le cas au tout début de l’arrivée de Tesla en France. Mais l’entreprise offre désormais l’équivalent de 20 000 kilomètres sur les Superchargeurs. Un beau cadeau, qui devrait permettre de brancher sa voiture sans payer pendant environ un an et demi, à hauteur de 12 000 kilomètres par an environ.

Et c’est d’autant plus intéressant que le prix de la recharge n’est pas donné, même s’il a légèrement chuté le mois dernier. Concrètement, cette nouvelle offre promotionnelle permet à tous ceux qui vont en profiter d’économiser environ 1 000 euros. Ce qui n’est pas négligeable, puisque le prix de l’électricité est quant à lui en très forte hausse partout en France. Un tarif qui varie selon la consommation moyenne des différents modèles de la marque.

Une offre limitée

Mais vous vous en doutez bien, il y a tout de même quelques conditions à respecter pour pouvoir profiter de cette offre très intéressante. Sur son site, le constructeur américain précise en effet que cette dernière n’est valable que jusqu’au 30 juin prochain. Et attention, car la voiture doit être commandée ET livrée avant cette date, auquel cas l’offre ne s’appliquera pas. Cependant, Tesla souligne que cette condition ne s’applique pas si le retard de livraison est de sa faute.

Ainsi, ne vous en faites pas trop, alors que l’usine de Berlin où est produite la Model Y est mise en pause au mois de juin. De plus, cette promotion n’est pas valable sur les modèles d’occasion, et est donc uniquement réservée aux voitures neuves. Le site précise également que « Les avantages ne peuvent être transférés à un autre véhicule ou à une autre personne. Les crédits de Superchargeur perdront leur validité en cas de changement de propriétaire de votre véhicule ».

Ne pensez donc pas pouvoir revendre votre voiture plus cher en misant sur cet avantage ! Cette promotion sera-t-elle réellement suffisante pour aider Tesla à redresser la barre, alors que ses ventes ont chuté de 8,5 % en France au premier trimestre ? Rien n’est moins sûr. Cependant, les voitures de la marque affichent toujours des tarifs très bas qui pourraient convaincre certains clients encore hésitants. De plus, la Model Y est toujours éligible au bonus écologique de 4 000 euros.