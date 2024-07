Tesla a trouvé une solution pour améliorer la durée de vie des batteries des voitures électriques

Si les batteries des voitures électriques Tesla affichent déjà une très grande durée de vie et une faible dégradation, le constructeur veut encore aller plus loin. Ce dernier vient tout juste de breveter des cellules enrichies au manganèse, qui possèdent une plus grande longévité.

Si les ventes de voitures électriques sont en légère perte de vitesse en Europe, notamment en raison de la baisse des aides financières, cette motorisation séduit toujours beaucoup. Même si certains aspects font encore peur aux automobilistes.

Une dégradation plus lente

Ces derniers craignent par exemple de se retrouver à court d’autonomie, même si ce raisonnement est aujourd’hui totalement erroné. Mais ce n’est pas tout, car certains conducteurs ont aussi peur d’avoir à remplacer la batterie de leur voiture électrique. Une inquiétude tout à fait légitime, quand on sait que cette dernière représente environ 40 % du prix total d’une auto zéro-émission (à l’échappement). Cependant, cela reste en fait très rare, comme l’avait récemment prouvé une très sérieuse étude sur le sujet.

Car les batteries durent très longtemps, notamment chez certains constructeurs comme Tesla. La firme avait publié son rapport concernant la dégradation de ses accumulateurs, qui ne perdent que 12 % de capacité après 200 000 miles (soit environ 321 800 kilomètres). Or, en Europe, une voiture part à la casse au bout de 241 400 kilomètres en moyenne, même si dans de rares cas, une auto est détruite à la suite d’un choc très léger.

Bref, devoir remplacer une batterie durant la vie d’un véhicule reste rare. Et ça le sera encore plus dans quelques années.

Et pour cause, les technologies évoluent et les batteries durent de plus en plus longtemps. Tesla nous en donne d’ailleurs une nouvelle fois l’exemple, puisqu’elle vient tout juste de déposer un brevet pour une nouvelle technologie de cellules. C’est ce que nous indique le site américain Electrek, qui explique que le constructeur basé au Texas travaille sur des cellules NMC (nickel – manganèse – cobalt) un peu spéciales. Ces dernières sont« dopées », afin d’augmenter leur longévité.

Mais concrètement, comment ça fonctionne ? En fait, sur le papier, c’est relativement simple. Sans entrer dans les détails complexes, et pour comprendre globalement la solution conçue par Tesla, on peut dire que la cathode à base de manganèse est enrichie. Ce qui permet de réduire la dissolution de ce matériau, ce qui provoque d’ordinaire la dégradation de la batterie. Mais si ce processus est ralenti, alors l’accumulateur dure plus longtemps, tout simplement.

Une capacité conservée

En fait, en ralentissant la dissolution du manganèse, qui est un processus normal, Tesla est en mesure de réduire la baisse de la capacité de ses batteries. Ce qui signifie que cette dernière sera toujours très élevée pendant une durée plus grande. Ainsi, la longévité des accumulateurs qui seront implantés dans des voitures de la marque devrait être en hausse. En d’autres termes, l’autonomie de la voiture sera plus élevée sur le long terme. Cela aura aussi pour effet de réduire la demande en nouvelles batteries.

Si une voiture est envoyée à la casse mais que ses cellules sont intactes, elles pourront être plus facilement être réutilisées dans une autre auto car elles auront encore une grande durée de vie. Cependant, le développement de cette technologie n’est pas encore tout à fait terminé. Pour l’heure, Tesla a seulement réalisé des tests sur 50 cycles de charge/décharge, mais les résultats sont déjà convaincants. En effet, le taux de rétention reste élevé, affiché à 94 %.



À noter que ce nombre de cycles correspond à environ 12 000 miles de conduite, soit 19 312 kilomètres parcourus, ce qui n’est pas énorme. Mais c’est déjà un premier pas très prometteur pour le constructeur, dont une Model S a parcouru près de 700 000 kilomètres avec son moteur et sa batterie d’origine. Reste à savoir si la firme pourra rivaliser avec la start-up StoreDot, qui a conçu une batterie capable d’encaisser 650 000 kilomètres sans perdre en capacité.

Rappelons que les accumulateurs des Tesla Model 3 et Model Y ne perdent que 15 % de capacité après plus de 321 860 kilomètres parcourus.