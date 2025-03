Tesla aurait maquillé ses chiffres de ventes pour récupérer 43 millions de dollars d’aides

Alors que le gouvernement canadien annonçait la fin prochaine de son programme de subventions pour les voitures électriques, les ventes de Tesla ont flambé en seulement quelques jours. Coïncidence, ou magouille ?

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Acheter une voiture, ça coûte cher. Et c’est d’autant plus le cas pour les modèles électriques, même si l’écart tend à diminuer au fil du temps. Les automobilistes sont encore très nombreux à être dissuadés par cet aspect, et ce malgré les remises proposées par les constructeurs. Sans parler des aides financières accordées par le gouvernement.

Un pic de ventes trop soudain

On pense notamment au bonus écologique, ainsi qu’aux coups de pouce parfois accordés par certaines collectivités locales. Mais ces aides ne sont pas exclusives à la France, et d’autres pays en profitent aussi. Et c’est par exemple le cas au Canada, où le gouvernement avait mis en place des subventions. Les acheteurs de voitures électriques et hydrogène pouvaient prétendre à une aide de 5 000 dollars canadiens, soit environ 3 200 euros. Un montant qui baisse à 2 500 dollars (environ 1 600 euros) pour les autos hybrides.

Mais voilà que le gouvernement avait annoncé au mois de janvier 2025 la fin de ce coup de pouce, de manière imminente. Et forcément, cela a créé la panique chez les clients, qui sont sans doute nombreux à s’être rués dans les concessions pour finaliser l’achat d’une voiture électrique. Au point que Tesla puisse écouler pas moins de 8 600 autos en seulement trois jours ? Cela semble un peu louche et a attiré l’attention du Journal de Montréal.

Ce dernier souligne que pas moins de 2 558 véhicules ont été vendus en une seule journée, dans un seul concessionnaire situé dans la ville de Québec. Selon le média canadien, cela correspond à 12 790 000 dollars de subventions. Sur un total de 43 millions de dollars que contenait l’enveloppe accordée par le gouvernement, pour l’ensemble des voitures électriques éligibles. Autant dire que ça fait un peu beaucoup. Et cela a de quoi attiser les soupçons.

Et une petite poignée d’autres concessions sont dans le même cas, ayant particulièrement performé le samedi et le dimanche. Cela alors que les showrooms sont généralement fermés le week-end au Canada. De plus, le quotidien précise que les fonctionnaires ne travaillent pas non plus, ce qui rend impossible le traitement de l’octroi des subventions et des documents tels que la carte grise. En un mot, atteindre de tels chiffres de ventes serait tout à fait impossible selon les journalistes canadiens.

Une grosse magouille ?

Mais comment cela est-il possible ? Car les chiffres sont bel et bien là. Comme le relèvent les journalistes de Numerama, il est d’autant plus étonnant qu’autant de clients se soient rués pour acheter l’ancienne Model Y. Car la nouvelle version restylée avait été annoncée le 10 janvier, et les commandes n’étaient donc pas encore ouverte. Certes, la remise de 5 000 dollars est intéressante, mais pas au point de déplacer les foules de cette manière.

Quoi qu’il en soit, Tesla a carrément fait un hold-up, car dès le 13 janvier, les concessions de tout le Canada ont été notifiées de la fin des subventions. Et ce car l’enveloppe a été dépensée intégralement, une grande partie allant à Tesla. Deux hypothèse sont sur la table pour expliquer cette situation. La première est que la marque ait tout simplement pris du retard sur les formalités administratives. Ce qui paraît étonnant, car la firme n’aurait sûrement pas accepté d’avancer l’équivalent de 28 millions de dollars.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

La deuxième option est la plus plausible. Le constructeur aurait exploité une faille administrative, afin d’écouler un maximum de voitures et inonder le marché. Pour l’heure, rien n’a été confirmé, puisque les concessionnaires n’ont pas souhaité répondre aux sollicitations des médias. De plus, de nombreuses autres marques avaient fait des demandes de subventions le même week-end, et toutes avaient été refusées. Tesla a t-il profité d’un flou pour relancer ses ventes, tandis que celles-ci sont au plus bas ? Rien n’est à exclure…