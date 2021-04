Tesla dévoile des chiffres trimestriels records en période morose pour l’automobile

Sommaire 822241

Chaque trimestre, Tesla dévoile les chiffres-clés de production et livraisons de véhicules. Pour le début de l’année 2021, 185 000 voitures ont été livrées dans un contexte difficile pour l’automobile.

Si le dernier trimestre de l’année 2020 était exceptionnel pour Tesla, avec 180 570 livraisons, le record n’aura pas tenu bien longtemps. En effet, alors que le premier trimestre de l’année est généralement le moins bon en termes de livraisons pour le constructeur américain, 2021 s’annonce tout simplement exceptionnel.

184 800 Tesla ont été livrées depuis le début de l’année

Si l’on vous parlait hier encore des records liés à la Tesla Model 3 en France, la berline californienne intéresse bien au-delà de nos frontières. 180 338 Model 3 et Model Y ont été produites au premier trimestre 2021, et 182 780 ont été livrées. On remarque ainsi que la France représente 3 % des livraisons de véhicules pour Tesla depuis le début de l’année.

En un trimestre, les livraisons ont augmenté de 13 % pour Tesla en ce qui concerne les Model 3 et Model Y, alors que les livraisons de Model S et Model X ont naturellement fortement diminué, suite à l’annonce des nouveaux modèles.

À titre de comparaison, Tesla avait produit 102 672 véhicules et en avait livré 88 400 au premier trimestre 2020. La progression au niveau de la production du premier trimestre 2021 par rapport à celui de 2020 atteint donc 75 %, preuve encore que les capacités de la firme d’Elon Musk ne cessent de grandir. En ce qui concerne les livraisons, c’est un bond de 109 % qui est fait en comparaison du premier trimestre 2020.

Aucune Model S ni Model X n’a été produite en 2021

La petite surprise du communiqué de Tesla sur ses chiffres trimestriels, est qu’il n’y a aucune Model S ou Model X de comptabilisée en production. Cela signifie que toutes celles qui ont été vues dans la nature, ou sur des camions, ne sont pas destinées à des clients, mais plutôt là dans le but de continuer les tests grandeur nature de ces véhicules.

Les quelques 2 020 Model S et Model X qui sont affichées comme ayant été livrées ce trimestre par Tesla sont nécessairement des anciens modèles, dont il fallait se débarrasser avant de laisser la place aux versions restylées de 2021.

L’année s’annonce exceptionnelle pour Tesla, qui avait pour objectif d’atteindre l’année dernière 500 000 livraisons, ce qui a été manqué de seulement 50 unités. Si la tendance se poursuit, Tesla pourrait atteindre les 750 000 livraisons cette année, voir même le dépasser si la Gigafactory de Berlin prend du service avant le dernier trimestre.